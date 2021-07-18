德國歸還貝寧青銅器及建數據庫　19世紀被英國士兵偷走的非洲國寶

今年四月，德國承諾將從明年開始歸還其持有的貝寧青銅器。這些銅器來自於尼日利亞西南部的貝寧王國（今尼日利亞境內），於十九世紀被英國士兵偷走。除了歸還這些銅器，德國更承諾公開有關的資料，這個數據庫剛剛就在上月公開。



貝寧青銅器是 1897 年英國人從貝寧王國（Kingdom of Benin，今尼日利亞的一部分，與現代國家貝寧共和國無歷史關係）掠奪的數千件文物。文物被帶回英國後，隨後分散到世界各地，現今仍有數百件保存在倫敦的大英博物館館藏中。

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過去幾年，德國有不同組織開始推動歸還貝寧銅器的行動。今年三月，柏林的洪堡論壇（Humboldt Forum，德國柏林的一個大型博物館項目）表示不會再展示其持有的貝寧青銅器。繼後四月再有消息，德國承諾會送回貝寧銅器。到六月，紐約的大都會藝術博物館（Metropolitan Museum of Art）亦表示將送回其收藏的兩件貝寧銅器，使其成為首批送回銅器的美國機構之一。

德國為這些貝寧青銅器推出了一個持續更新的網上數據庫 「殖民時期藏品的德國聯絡點（German Contact Point for Collections from Colonial Contexts）」，此數據庫提供了 1,100 多件物品的出處和圖像。

網上數據庫 「殖民時期藏品的德國聯絡點」（www.cp3c.org/benin-bronzes/）

根據「殖民時期藏品的德國聯絡點」對藏品來源的標示，德國的許多貝寧青銅器是在十九世纪末、二十世纪初從大英博物館獲得的。數據庫中的物品來自不同的機構，包括柏林的民族學博物館和漢堡的民族學博物館。

網上數據庫：

https://www.cp3c.org/benin-bronzes/