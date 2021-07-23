姆明童書｜思想無界限：姆明谷故事誕生背景｜Moomins

Tove Marika Jansson （1914-2001）出生於芬蘭。Jansson 的父親是雕刻家，母親則是畫家兼商業設計師，小時候的Jansson 是一個喜歡沉浸在幻想中、愛開玩笑、總是惡作劇的少女，和她筆下的角色阿美如出一轍。

Jansson 13歲時就在雜誌刊載詩文與插畫，也為雜誌畫諷刺畫。

1945年，Jansson 完成她的小說處女作《姆明與大洪水》，是現在世界知名經典的姆明系列開端。

直到1954年，Jansson 在倫敦的《晚間新聞》開始連載漫畫後，Jansson 與姆明熱潮才真正展開，並於1969年與日本電視公司跨海合作，推出姆明動畫卡通，在一百多個國家播出。據統計，姆明系列至今已有超過34種語言譯本。

Jansson 在1952年獲頒斯德哥爾摩最佳兒童讀物獎，1963獲得芬蘭國家兒童文學獎，1966年榮獲兒童文學界最高榮譽「國際安徒生大獎」，並於1976年得到芬蘭的三大官方勳章之一的「芬蘭獎章」，成為國際上代表芬蘭的作家。

2001年6月27日，Jansson 因病去世於芬蘭赫爾辛基，享年86歲。

，《姆米谷的奇妙居民》小麥田出版，2016

Jansson 作品是芬蘭人一生必讀童書，更是全球孩子與成人的共同記憶。

在與世隔絕的姆明谷裡，住著姆明一家人：勇敢單純的姆明、溫柔又值得信賴的姆明媽媽、總是思考深奧哲學的姆明爸爸。除此之外，還有各具特色的好朋友們，像是頑皮搗蛋的阿美、喜好孤獨與流浪的旅人史力奇、愛美的科尼……

就在姆明一家出門遠行時，一群訪客悄悄來到了姆明家門前。

為了想起遺落在姆明谷的音符而回來的史力奇、期待著刺激生活的亨姆廉先生、想要與夢中的姆明媽見一面的小托夫特、丟下瑣事與大掃除的菲力強克夫人、年紀大得忘記了自己名字的谷朗柏老爺爺，以及自由自在又無拘無束的米寶姊姊。他們懷著不同目的造訪姆明家，卻始終看不見姆明一家人的身影。

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姆明家的訪客只好代替姆明媽媽整頓久未打掃的屋子，幫姆明爸爸清理院子、建造樹屋。他們有時爭吵，有時歡笑，有時舉辦派對，等待著姆明一家的歸來……

「姆明系列」9冊歷時25年創作，多次被改編電影、舞台劇和卡通。由日本富士電視製作的動畫版本則在一百多個國家播出，堪稱是全世界共同的童話故事。姆明谷發生的任何小事件都像是社會中、日常生活的待人處事縮影。姆明系列不僅是給孩子看的故事，而是貼近我們生活中各種議題，最歷久彌新的寧靜童話。

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譯者簡介｜李斯毅，台灣大學新聞研究所碩士，美國波士頓大學企業管理碩士及財經法學碩士，曾服務於金融業多年，具台灣證券分析師(CSIA)證照。喜愛閱讀，譯有《泡泡紙男孩》、《判決》、《對不起，我不正常》、《心靈消費》、《末日戰爭：終局之局》、《和電梯說話的男人》、《彩排》等二十餘部。翻譯「姆米系列」期間與其後，我分別去了歐洲、日本與韓國，當在不同的國家意外發現姆米們的身影時，彷彿在旅途中遇見最親愛的老朋友，實在難忘翻譯過程中的好心情。



（本文獲出版社授權轉載，台譯名經編輯改為港譯。本文不代表藝文格物立場）