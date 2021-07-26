東京奧運｜井上雄彥TOKYO 2020 PARALYMPIC JUMP漫畫封面再瘋傳

東京奧運開幕禮上，有播放多首動漫主題曲，喚起動漫迷更關注奧運項目。沒想到，井上雄彥經典成名作《男兒當入樽 SLAM DUNK》（台譯：灌籃高手）主題曲《君が好きだと叫びたい》（好想大聲說喜歡你），竟也成為日本隊比賽入場曲。日本女籃篠崎澪領軍出戰 3x3 ，球員進場時就奏起此曲。

同日，art of Inoue（https://twitter.com/inoueart）貼出四個封面圖，是去年《TOKYO 2020 PARALYMPIC JUMP パラリンピックジャンプ 》專號上的封面主角，均出自井上雄彥手筆。

井上雄彥筆鋒糅合二十多年以來的運動與劍客漫畫的風格，更多的是《REAL》刻劃傷健運動員的精神面貌，從眼神到肢體動態，都能表達出不受身體限制的運動熱情。

奧運開幕至今，網上慢慢掀起的熱潮，井上此帖在twitter十數小時，已近4萬like——

Takehiko INOUE’s artwork for the Tokyo 2020 Paralympic Games. art of Inoue

圖片來源：https://twitter.com/inoueart

圖片來源：https://twitter.com/inoueart

圖片來源：https://twitter.com/inoueart

圖片來源：https://twitter.com/inoueart

井上雄彥出手，是動漫迷之福，是傷健運動員再受關注的時刻，亦是奧運牽動的文化話題。不知道東京奧運接下來又有什麼動漫元素滲入呢？