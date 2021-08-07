Mirror ╳ Error改歌Facebook千人live　前夫版主歌單有Band認真唱

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2021年8月6日晚上，谷Live ╳「我老婆嫁左比Mirror導致婚姻破裂關注組」在Facebook舉辦一場Special Live，邀請了板主RC、《MIRROR X ERROR苦主概念大碟》填詞人CM Jill Li、苦主Tony，並由Johnny、Christy現場獻唱，觀眾維持在1200人左右。

根據專頁hashtag透露，這場活動疑似關注港人婚姻健全或健康，簡直就是民間家庭計劃指導會，以改歌向普世資深情侶播導福音，將堵塞在牀頭牀尾的鏡枕，稍稍推開一些，讓各位前夫藉今晚歌曲親炙前妻。hashtag有 #婚姻危機 #老公如何與mirror和睦共處關注組 #香港音樂人 #香港製造 #MadeInHongKong #廣東歌 #香港人撐香港音樂 #撐廣東歌撐谷Live #香港音樂 #StudioLive。

這場福音大會既為前夫打氣，亦為00後不會聽過的老歌帶來資深前度夫婦才知真締的後千禧流行曲改詞，並正式為「我老婆嫁左比Mirror導致婚姻破裂關注組」設置「萬人大合唱會歌」《十六任愛人》。至於歌詞有沒有「教會」效果，是不是真的「有聲」，就要問問鏡粉了。

演唱會一共演繹六首改歌，由Johnny、Christy合唱。不妨讀一讀歌詞，看看婚姻危機能否挽救？

→→→十六任愛人（原曲：十六號愛人）



婚姻加持 經已沒意思 殘存僅可以

由塊鏡決定誰 才應該在你家中擁有位置

當晚飯再看電視時 張口有阿牧餵飼

牆上正貼著姜糖專有貼紙



扁咀姜濤 like佢沒架子 純情得可以

男生統統都變做了廢紙

原來話你最愛我不過暫時

名次每隔兩日都改變位置

一變四 四變十二 來到這禮拜更加諷刺



何以 我要去課金十六任愛人

隨便 看上那個他都比我更有趣吸引

偶爾我亦 願我是樂文 能轉個化身被你再重任

最愛還有阿陳 加柳柳 AK或Alton

皮皮 也變了客廳裝飾 坐著Stanley的櫈

看見瀚霆 雙腳也在震

因我說過愛是無憾 才會沒覺瞓



家中的人 都變做鏡粉 全員皆興奮

誰知吞聲忍氣仲要課金

誰人話我會縱你勾搭別人

連愛上米米導演都要默允

忍了你 你更薄倖 能叫我課到永不超生



何以 我要去課金十六任愛人

隨便 看上那個他都比我更有趣吸引

你會答話 願我是樂文 或變呂爵安共你再蜜運



最愛還是教主 啫喱米 做特別愛人

華Dee 也上到最高逐漸墮落不死的暗

看見佢哋 雙腳也在震

因我說過愛是無憾 才會受教訓



193競逐你的吻 我發脾氣惹公憤

面對虎仔與𤒹生 Poki梁業 是誰幸運做你本週冠軍



何以 我要去課金十六任愛人

隨便 看上那個他都比我更有趣吸引

你會答話 願我是樂文 或變呂爵安共你再蜜運



我老婆又課金 逼我去 做後備愛人

難忍 我試過每天賣力 練習姜b之心

我似路人 想上網勁呻

谷裏有愛開心至今 誰會願意瞓



↓↓↓谷Live ╳「我老婆嫁左比Mirror導致婚姻破裂關注組」片段重溫↓↓↓

其他改歌歌單：

→→→呀Lo與撈（原曲：好心好報——方力申、鄧麗欣）



精選歌詞：



老公：還要問你（老婆：他會感動嗎）

與你漫步彌敦道逼我放下你（老婆：車已跑掉嗎）

追架1號A



→→→姜濤心的錯（原曲：安徒生的錯——林奕匡）



精選歌詞：



怪那一位姜濤生 相貌生長得太動人

讓老公都相信 天公不憐憫

太太爭取姜濤心

繼續去追新產品

會睇YouTube睇到今晚都唔瞓

不返房瞓



→→→下一站AK（原曲：下一站天后——Twins）



精選歌詞：



AK這天開個唱 唔係我唱 點解逼我入場

然而妻子 大鬧一場 不俾錢 如何聽住唱



→→→JerJer係雞煲——雞煲與Jer（夫妻耍花槍版。原歌：風箏與風——Twins）



精選歌詞：



前妻：當Jer Jer係老公 精品禮物相送

唔同崇尚韓風 香港歌星愛得英勇

看見他在唱歌 永遠流露著笑容



前夫：Jer Jer雞係個煲 Jer Jer雞吃得多燥

誰能來大牌檔 關心一點我的申訴

冥冥中遇上他 愛侶吃的雞煲 像極了薑醋



→→→Lokman的分身術（原曲：分身術——容祖兒）



精選歌詞：



睇到相 如凝望 你不禁諗關智斌

睇真啲 原來仲有一個叫做樂文

這裡過癮 那裡過癮

每個笑臉亦似足尤如餅印



（綜合報道）