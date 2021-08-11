移加離港｜「移民潮」曾經只是課本內容　 今日我已在加國

在我還是學生的時候，老師已經有教過當年97前移民潮的事，當時有不同的影視作品都記載了不少香港人對於移民潮的想法，因為移民導致與親友分離並不好受。 便當

在我離開香港當日，朋友和家人都在機場為我送機。從來沒有想過自己有離開香港的這一天，親友都為我奉上祝福，已經很久未有試過有一天這樣受人如此重視。十五個小時之後，就要從香港隻身一人飛到地球的另一邊。

文：便當



本身在中學時期已經計劃移民，當初是選擇台灣，因為文化相近，加上物價相對便宜，所以本身計劃中學畢業後會轉到台灣入讀大學，從而移民到台灣。但由於台灣對於香港學生的移民路線並不明朗，於台灣畢業的香港學生需要符合多個條件才可以入籍台灣，所以最後放棄移民台灣的計劃。而英國於2020年向香港人開放BNO移居的計劃，但是我是97年後出生並沒有持有BNO，不能受惠於此計劃，最後放棄移民到英國。

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最後，加拿大政府於2021年2月推出針對香港畢業生的開放工作簽證計劃，而香港畢業生只要於加拿大全職工作一年即可取得永久居民身份（Permanent Resident，簡稱PR），而永久居民最快三年可申請入籍，成為加拿大公民。所以最終決定移民到加拿大。

在我還是學生的時候，老師已經有教過當年97前移民潮的事，當時有不同的影視作品都記載了不少香港人對於移民潮的想法，因為移民導致與親友分離並不好受。曾經移民潮對我來說是非常遙遠，但從2020年開始再次發生的香港移民潮，身邊很多人都開始重新計劃移民之打算。

一個人移民會面對很多挑戰，可能會很寂寞，但是絕對會是人生中一場神奇且光榮的旅程 一個在航空公司工作的朋友在送機時跟我說

其實我是對於加拿大這個國家沒有太多的印象，就是知道加拿大經常下雪，唯一的印象只是從以前的電視移民加拿大廣告，「好山好水好無聊」。比起英國的移民資訊，加拿大的資訊相對上其實只有很少，很多的未知對我來說其實的確感到害怕，究竟我是否可以在這個新地方開始新生活。

另外，就是感覺到身邊許多的朋友都是整個家庭一起計劃移民，至少人在異地都可以有家人互相照應，而我只有一個人，要努力獨自克服未知的困難。

「在前往英國的航班上許多都是一家大小，一對對的夫婦及情侶，而獨自一人的乘客只是少數，卻非常顯眼。」一個在航空公司工作的朋友在送機時跟我說，「一個人移民會面對很多挑戰，可能會很寂寞，但是絕對會是人生中一場神奇且光榮的旅程」。

當親友目送入閘後，我終於感覺到，之後所有事都要自己一個面對了。

作者簡介｜便當，Year 3大學生，社交媒體重度上癮者，於2021年初夏果斷Quit U獨自移民到加拿大。身處異國他鄉，每天都經歷不同的挑戰，發現自己漂泊在外時才真正感受到生活的美好節奏。

