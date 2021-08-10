草間彌生波點南瓜毀壞！颱風襲日本直島碼頭揭南瓜原來空心

8月9日下午，「東京建築女子。」Facebook專頁發放一段關於草間彌生作品的短片：

版主寫道：

颱風九號（盧碧）登陸日本瀨戶內海一帶，狂風暴雨的把直島岸邊草間彌生的作品「南瓜」也吹走了⋯⋯

並在留言板更新信息：

官方發聲明了！作品「南瓜」因颱風九號造成破損，目前先撤離。決定展示日後會另行通知。

風球狀況如下——

草間彌生南瓜雕像早在1994年置在香川縣直島一碼頭上，世界各地遊人慕名前來打卡。據悉，以往專責照顧南瓜的公司，收到天氣預報後，都會有跟進措施，確保南瓜安全；現時從各個網上短片看到，草間彌生形容南瓜是自畫像的那個雕塑，飽受風吹雨打，風高浪尖，在海邊起伏。平日南瓜似很飽滿，風一翻起它，大眾才知道原來是個空心的雕塑。

twitter 歪みっぱなしの帝国.@ppdisundia截圖

從另一短片可見，南瓜已經破裂，接下來會不會有該公司與草間彌生之間的跟進新聞，則視乎雙方交涉與作品受損程度。

（綜合報道）