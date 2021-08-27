禁片年代｜慘案改編搬上銀幕被禁　《閻瑞生》話題有多敏感？

編按：百年前，國民政府頒令禁制電影播映《閻瑞生》，其時電影已公映兩年。百年後的今日，仍存電影審查討論，內地更有不少影評人不約而同地回顧這段電影歷史，細數當年幾部影響至深的重要電影。電影工作者魏煜格，今起為藝文頻道撰寫影話系列「當全世界都與她為敵」，從電影歷史尋回她與她的故事。今日先從《閻瑞生》談起。



《閻瑞生》上映廣告（作者提供）

一百年前的7月，坐落在上海靜安寺路（也就是今天的南京西路）的夏令佩克戲院，正在放映中國第一部長劇情片《閻瑞生》，第一周票房就進賬4000大洋銀元。

當時北京人均每月消費2-3個銀元，因此4000銀元絕不是一個小數字。當時電影傳入中國不過二十多年，美國的長片輸入也只有幾年時間，剛剛變成很多人日常的娛樂方式之一。長片本身有相對完整的故事、複雜的情節，可以是一連幾個晚上的消遣，廣告也和報紙上的全本京戲表演一同登出。

《申報》消息（作者提供）

由「中國影戲研究社」1920年編寫劇本，1921年商務印書館影戲部攝製的電影《閻瑞生》，片長「十本」（約150分鐘），楊小仲編劇、任彭年導演，情節《閻瑞生》取材於1920年震驚上海的一則命案。

《閻瑞生》中的妓院（作者提供）

銀行職員閻瑞生，因為欠賭債，謀財害命，殺死了妓女王蓮英，流竄一段時間之後被抓捕，處決時也吸引了上萬人圍觀。此案從案發到審理過程中，產生了無數新聞效應，主要原因是案中人非比尋常。

殺人者閻瑞生26歲，本是富二代，身高1.8米以上，儀表不凡，曾就讀震旦大學，英文法文都流利，因為好賭，債台高築時，起了搶劫妓女之心。

在《閻瑞生》中，閻瑞生向一名妓女借了鑽戒（作者提供）

被殺者王蓮英20歲，曾經就讀女校，對母親十分孝順，1917年名妓競選中得近兩萬票，在「花國總統」、兩位副總統之後名列第四，稱「花國總理」；她曾生一女，之後重操舊業，被害時所戴的小金錶、鑽戒、碎鑽項鏈耳環等物，都在大小報上登出。

王蓮英梳妝打扮準備應邀出門兜風（作者提供）

故事搬上銀幕時，雖然兩位主角都是業餘演員，但是扮演閻瑞生的陳壽芝，本身就是洋行職員、外形也酷似友人閻瑞生；王蓮英則由她昔日姐妹、已經從良的王彩雲出演，噱頭十足，十分轟動。

（影話系列「當全世界都與她為敵」之一，下周續。本文不代表藝文格物立場）