C AllStar為陳積榮Jeff代唱《記住我們》　李凱淇策展傳遞大愛

他求婚時，寫了一首歌給她。他求婚成功，二人為了婚禮，到外地拍攝紀念影片。影片與歌，本來可在大喜日子播放。後來，這首歌終於播放出來了，在一個展覽空間，記念二人的愛情，也記念他的驟逝。

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他的名字是陳積榮（Jeff），她的名字是李凱淇（Lillian）。陳積榮是一名演員，李凱淇是一名商品展示設計師。從去年八月陳積榮公開病情開始，獲大眾關注，多位香港藝人仗義支援，二人生活片段亦成為新聞照片。今年四月，歌手鄭中基在演唱會上獻唱情歌時，二人故事亦在大熒幕出現，並以歌曲向情侶送暖致意。五月，陳積榮逝世。

陳積榮生於1983年，2005年畢業於香港理工大學。曾在參演HKTV《來生不做香港人》、《選戰》、《警界線》、《導火新聞線》等。2006至2010年參演TVB劇集如《高朋滿座》、《學警出更》、《歲月風雲》、《溏心風暴》等；電影《門徒》、《雀聖》等；舞台劇《王子復仇記》、《我愛萬人迷》等，都是大眾熟知的劇目與電影。

展覽現場，李凱淇與友好藝人歌手細語分享：「《記住我們》歌名是Jeff臨終前命名的。」旁邊記者細聽。陳積榮本來想自己演繹整首歌曲，後來受礙身體狀況，最後由C AllStar 代唱。

現場以多媒體方式，展出陳積榮演藝生涯與居室環境，亦有陳積榮成長片段。

結婚紀念照片，原擬春夏秋冬四季為題，李凱淇穿著自己親手造的婚紗，到世界各地拍攝。

參觀者走過二人的春夏秋冬，就會看到短片《追夢人的熱愛》投映。

天堂之路（朋友和家人的愛）：重現Jeff 真實在家中⽣活最幸福的小⾓落，展⽰Jeff 的家人和⼀眾好友對Jeff 的印象、祝福和話語，好讓⼤家都記住他的特質。（個⼈藝術展覽《記住我們，好好說再見！》文字）

天堂之路（朋友和家人的愛）：重現Jeff 真實在家中⽣活最幸福的小⾓落，展⽰Jeff 的家人和⼀眾好友對Jeff 的印象、祝福和話語，好讓⼤家都記住他的特質。（個⼈藝術展覽《記住我們，好好說再見！》文字）

展覽回顧陳積榮生平，亦載有李凱淇從他身上學習和體會的得著。在《記住我們，好好說再見！》的展覽文字中，有這樣的陳述：「Jeff 成就了Lillian，他的勇敢、善良，令她體會愛的大能，所以她想藉著展覽⿎勵一些同樣經歷痛失摯愛的⼈，希望為他們帶來⼀些正向改變。」

透過展覽，Lillian 希望讓大家對患癌前的 Jeff 的生活和演藝事業有更深入的瞭解，記住他最美的⼀⾯，同時希望透過⼆人愛情的故事，傳遞「愛得及時」的信息，鼓勵身邊同路⼈。 《記住我們，好好說再見！》展覽文字

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展覽資訊

記住我們，好好說再見



日期：今起至8月30日（星期日）

地點：中環 Annex

地址：中環德輔道中173號南豐Place 2F-6

