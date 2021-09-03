龍珠｜經典場面第一身畫面　鳥山明看後會有什麼回應？

《龍珠》同人二創向來創意澎湃，除了授權作品能在鳥山明加持與角色「光環」無限復活效應能連載至今，網上一般同人作品都難有出路，例如較有名的《龍珠菜》將主角孫悟空與比達互換，設想被派來地球的不是悟空而是比達的話，故事會怎樣發展，可惜後勁不繼，略嫌故事太過「忠於原著」，男配擔當男主構思吸引，結果還是無甚驚喜。

悟空在挪美星以界王拳進攻的一刻 (圖片來源：twitter@ruto830)

畫家るーと（@ruto830）自2019年開始在twitter發佈作品，運用《龍珠》經典場面，用「第一人稱視角」重繪一格漫畫，例如在天下第一武林大會擂台上，笛子魔童使出魔貫光殺炮貫穿悟空右胸，以第一視角將原著漫畫的鏡頭角度調節過來，讀者會看到悟空中招受傷當刻既驚且恐的表情。

在天下第一武林大會擂台上，笛子魔童使出魔貫光殺炮貫穿悟空右胸，以第一視角將原著漫畫的鏡頭角度調節過來，讀者會看到悟空中招受傷當刻既驚且恐的表情。(圖片來源：twitter@ruto830)

運用歹角的第一視角重現主角攻勢或捱打的面容，《龍珠》同人界幾乎無人實踐過；畫家るーと今次成功盡搶龍珠迷眼球，在編選內容與角色動態方面的考慮，明顯是比許多《龍珠》同人來得周詳。例如完全體斯路在孫悟飯面前，在人造人16號的頭顱上一踩，促使悟飯覺醒變身為第三狀態超級撒亞人。

在編選內容與角色動態方面的考慮，明顯是比許多《龍珠》同人來得周詳。例如完全體斯路在孫悟飯面前，在人造人16號的頭顱上一踩，促使悟飯覺醒變身為第三狀態超級撒亞人。(圖片來源：twitter@ruto830)

這張畫的主角悟飯並沒有龍珠的典型動作，他只是呆呆地站著，第一視角卻是人造人16號貼在地面看著悟飯的情景。畫面上方是個漸變黑影，暗示人造人16號結束生命之前，斯路殺害他的那一隻腳正要踩下來的一刻。

緊接下來，就是悟飯覺醒大爆發的瞬間。

悟飯覺醒大爆發的瞬間。(圖片來源：twitter@ruto830)

畫家るーと除了畫出多個經典場面，還為幾個悟空身世之謎與成長片段補完，例如悟空父母在撒亞星送走悟空的一刻，畫面透過機艙窗口反射悟空貌樣貌，亦看到窗外父母的表情。悟飯爺爺撿起悟空的一刻，用了同一方法來繪畫悟飯爺爺的表情。

有網民回應指，相信鳥山明會喜歡他的作品。截稿前，雖然鳥山明本尊仍未回應到底喜歡與否，但《龍珠》一直表達的親情主題與修道學習的歷程，畫家るーと的作品正好呼應著。

畫家るーと除了畫出多個經典場面，還為幾個悟空身世之謎與成長片段補完，例如悟空父母在撒亞星送走悟空的一刻，畫面透過機艙窗口反射悟空貌樣貌，亦看到窗外父母的表情。悟飯爺爺撿起悟空的一刻，用了同一方法來繪畫悟飯爺爺的表情。(圖片來源：twitter@ruto830)

筆者亦相信，鳥山明為這批作品表態，是早晚的事而已。

畫家るーと（@ruto830）作品——