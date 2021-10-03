Digital Art Fair Asia｜藝術科技體驗展　探索數位藝術各種可能

數碼互動藝術與 NFT 均是藝術界現時的火熱話題，亞洲首個Art Tech體驗展 Digital Art Fair Asia（DAFA）現正於中環開展，展內包括擴充實境(AR)、虛擬實境(VR)、實體互動等等數碼藝術作品，當中有數個作品令人印象深刻。



此次展覽展出逾200件數位及NFT作品，並有多位本地與國際知名的藝術家參展。展覽設有5大展區，包括「IMMERSIVE」、「PRESTIGE」、「PIONEER」、「NEW MEDIA」、「VIRTUAL REALITY」。

「IMMERSIVE」展區是Refik Anadol 的作品，是個由多面鏡子組成的360度沉浸式藝術空間，身處其內就像會被「拉進」數碼世界一樣，筆者當日獨自到場，難以拍到較好的照片，假如想「打卡」的話，記得找朋友結伴同行。

「PRESTIGE」展區中的《極夜花火》展示了平面藝術作品在數碼時代的表現能力。這個作品是中國藝術家楊泳樑的最新錄像作品。他過去的「超現實」作品，遠看似是優美的山水風景水墨畫，但細看卻就會發現在山石之間，拼貼了現代城市的污染與衰敗場景。

這次《極夜花火》有著同樣的感覺，但素材與方向則不一樣。《極夜花火》中拼合了廣東、香港、澳門三地的夜境，再加入了煙花在城與城、山與山之間爆發的畫面。過去楊泳樑的「山水畫」背後的是燈箱，開燈關燈有不同感覺；這次則整個作品都是「定格的短片」，城市是靜的，只有煙花爆發在動。藝術家指作品想表示出光污染與消費主義的問題，與過去反思城市化的作品一脈相承。

「PRESTIGE」中亦有「九龍皇帝」的墨寶數瑪化展品。香港收藏家鍾燕齊及數碼藝術專家陳駿輝聯手舉辦了一個視覺日記展覽，展出十件從未展出的「九龍皇帝」作品，包括「九龍皇帝」日記、互動數碼裝置、限量NFT作品等，當中有一個實體互動的作品也很有趣。

新體驗之外，藝術科技亦帶出了欣賞方式與保存的問題。如擴充實境(AR)藝術作品就必須要有手機協助才能欣賞，欣賞方式必須依附手機功能，令AＲ是進步又同樣是另一種規限 ；此外，數碼藝術的保存方式一直是個難題，這類AＲ作品需要軟件幫忙，如果軟件停止運作，這類作品就會失去了AＲ的面向，變回平面藝術。不過，這些問題都可能在未來靠科技解決。

數碼藝術或藝術科技在未來只會愈來愈普及，究竟原有的藝術作品和種類，在新科技之下會否有新的呈現方式，或者DAFA可以為大家提供一些靈感。

Digital Art Fair Asia (DAFA)



地點：香港中環皇后大道中59至65號泛海大廈



開放展期：2021年9月30日至10月17日（10月3日開放公眾入場）



開放時間：（10月3至16日）11:00-20:00 （10月17日）11:00-17:00



門票價錢：（標準）$200（學生票）$80



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