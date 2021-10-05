典亞藝博2021｜藝術品博覽會門票慈善義賣 收益幫助弱勢社群

今年，香港01眾樂基金與典亞藝博共同合作，將部份門票以慈善價$40於「01心意」平台作義賣，門票收益將捐贈香港01眾樂基金幫助弱勢社群。



典亞藝博是國際藝壇公認為亞洲最頂尖的藝術品博覽會。場內展出的都是經過嚴格篩選、質素達博物館級的藝術珍稀。從古典中國青銅器到當代藝術，大會將跨越五千年人類文明的藝術結晶共冶一爐，呈現觀眾眼前。

自2006年創辦以來，典亞藝博備受愈來愈多國際知名藝廊的青睞，同時獲得世界藝術舞台的肯定。典亞藝博是亞洲唯一匯聚東西方藝術典藏的博覽會，無論是展品內容還是策展模式都是區內獨一無二的。

假如想入場參與同時做善事，記得到「01心意」或按以下連結捐款，並按指示填妥「換領表格」索取電子門票啦：

按此捐款

首度與《香港 01》及香港 01 眾樂基金合作 NFT 慈善拍賣

延續奧運熱潮及向香港運動員致敬，《香港 01》共展示 10 張具代表性的香港運動員珍藏照片，並塑造極罕有的 NFT 供拍賣。拍賣的所有收益將捐助予發展本地體育項目，加強本地運動員的培訓，對香港體壇極具意義。

參與是次拍賣的香港運動員包括（排名不分先後）：張家朗、何詩蓓、劉慕裳、李慧詩、江旻憓、姚潔貞、謝影雪、鄧俊文、歐鎧淳、楊文蔚、曹星如