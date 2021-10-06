典亞藝博｜張家朗親筆簽名大型照片 香港運動員NFT慈善拍賣

乘著NFT（Non-Fungible Token，非同質化代幣）及數碼藝術的風潮，今年《典亞藝博 2021（Fine Art Asia 2021）》加入了NFT交易及展區。《典亞藝博 2021》將於10月8日至11日舉行，除上述的NFT外，現場亦有珍貴的古典藝術展品及當代藝術。



昋港運動員NFT慈善拍賣

「香港01眾樂基金」亦伙拍了「01體育」與「藝文格物」參與這次藝博，展出多張照片，包括奧運港隊代表運動員江旻憓、何詩蓓、李慧詩、張家朗、劉慕裳等，合共十一名國際級運動員，並以NFT形式慈善拍賣。除了NFT，贏得拍賣的競投者更能獲得運動員的大型實物照片，其中奧運金牌得主張家朗的照片更有他的親筆簽名，非常珍貴。

這次拍賣的方式，與傳統的拍賣不同。拍賣並非單獨競投單一照片，而是「價高先選」。拍賣參加者於拍賣申請表格中寫下投標金額（底價港幣$10,000），每天展覽都會公佈收到的投標數量及目前最高金額。到10月10日下午一時，拍賣就會結束，當天下午會最後一次開箱，按投標金額排名，通知成功競投的買家，安排付款交收 ETC。最高投標金額的贏家會先選擇哪個NFT，然後第二高者再選，如此類推順序選擇。所以想買到心中想要的運動員NFT，記得投標時留意金額了。

拍賣的收入，將用於支持港協暨奧委會旗下的「香港奧林匹克之友」及「奧夢成真」計劃。

典亞藝博 2021 （Fine Art Asia 2021）

日期：10月8日 - 10月11日

時間：上午11時至晚上7時 （10月11日 : 上午11時至晚上6時）

地點：香港會議展覽中心 展覽廳 3C

