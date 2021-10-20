金點設計獎｜快速復位圍棋被指不切實際　最大問題是疑似抄襲？

佐為要生氣了 木村花草

《棋魂》漫畫

金點設計獎在網上公佈了「金點概念設計獎——商品設計類」的得獎作品，其中一個作品卻引起了不少批評。這款「三面旋轉-快速復位圍棋」除了被批評設計者不懂圍棋之外，疑似抄襲亦是一大問題。

這應該是不懂圍棋的人設計的吧？先不管中路不見這件事，對下圍棋的人來說，「落子」與「收子」都是一件重要的事，這個設計把這兩件事都「處理」掉了，那跟在電腦上用滑鼠下棋有什麼不同？ Gershwin Chang

金點設計獎得獎作品

據官網介紹，「金點設計獎」（Golden Pin Design Award）在1981年創立於台灣，自2015年起，金點設計獎品牌針對不同目標族群分設「金點設計獎」、「金點概念設計獎」及「金點新秀設計獎」等三大獎賽，旨在褒揚傑出的創新設計產品與作品。

這次爭議作品來自中國大陸「求是工業設計」設計師蘇誌榮，在公佈得獎標章的網站中指：

蘇誌榮本次以『三面旋轉快速復位圍棋』參賽獲獎，他將棋子設計為內嵌於棋盤的三面旋轉體，手指撥動即能改變顏色，快速復原只需向下甩動，無需收拾棋子即可重啟新局，讓外出攜帶更便利。

《棋魂》劇照

在介紹產品概念的網頁中就有此描述：

此設計將棋子改為內嵌式三面旋轉體。三面分別為：黑色、白色、棋盤的顏色。通過手指撥動旋轉來改變顏色。而且在黑色白色中間嵌入金屬塊，遊戲結束時，用力甩動棋盤使金屬塊朝下（棋盤顏色一面朝上），快速復原開始下一局，不用一顆一顆地收拾。四個模塊可堆疊到壹起，壹旁地滑塊用於記錄吞噬地棋子數量。

圖片來源：金點設計獎官網臉書

棋盤變奇盤：18 x 18 還算是圍棋嗎？

但是網民卻太喜歡此設計，並指出了不少缺陷。除了沒有下子時的觸感之外，此設計本來就與圍棋的規則有違背。

例如，圍棋可以在「9 x 9」、「13 x 13」及「19 x 19」的棋盤中對弈，此設計是「9 x 9」，原意是四個拼起來就能下正式的圍棋，但此產品概念拼起來後卻是「18 x 18」，沒了最中間的一條線，也就是沒了中心點「天元」，根本不成棋盤。

此外，基本的圍棋動作如「提子」（把沒有「氣」的棋子拿走）就沒法做到，需要額外的紀錄，即使描述中有一句「四個模塊可堆疊到壹起，壹旁地滑塊用於記錄吞噬地棋子數量」，仍是不明所以。

圖片來源：金點設計獎官網臉書

疑似抄襲

更有人指，這個設計早就出現。一款日本設計的黑白棋，就已有這種「三面旋轉」的設計。令人懷疑這個作品的原創性，以及評審的標準及認知。

藝文記者已發電郵到「金點設計獎」詢問以上疑問，並收到以下回覆：

「感謝貴平台對於本獎作品的關注，此作品與現有產品的不同為『快速復位』，是這個作品的優勢。當時評審也理解目前作品不足之處，但還是給予創新概念的肯定。現今來自各界的建議，主辦單位均已收到，經與參賽者聯繫，也已收到相關補充說明，大會將依照競賽正常程序提交給評審團重新討論，我們會在評審團會議後公告針對這件作品的說明。」

未來再有進一步消息，我們亦會再作報道。