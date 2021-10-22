畫展《隨意畫到港》　俄羅斯畫家由意大利到香港的奇妙旅程

意大利；時尚；現代歐洲美學；一把調色刀。這就是藝術家 Anna Salenko 開始認識藝術的方式。當時 Anna 去到意大利米蘭接受高等教育，這一切從那開始。



居港俄羅斯藝術家Anna Salenko。(KC100藝術空間)

意大利這個陽光明媚的國家，像一根細線串聯起藝術家的所有作品。在此之後，Anna 返回亞洲。故土、山海一直是她靈感的泉源，而香港確實是一座完美的城市，它結合了歐洲和亞洲的特點，是藝術家特別喜歡的。同時，Anna 與意大利的關係仍然溫暖而密切，她目前在馬可尼羅馬學院（Marconi Roma Institute）研習。

最近，藝術家 Anna 以一個她經常懷念的國家 — 意大利，為主題進行創作。就這樣，開辦這個展覽的想法誕生了。Anna Salenko 畫中的意大利是天朗氣晴和親切的，而意大利的確如是。

Anna 的作品以顏色的對比及組合作呈現，這風格理所當然地在她的畫作中佔據了重要地位。在她的作品中，幾乎沒有黑色，只有明亮大膽的色彩，這就是這位藝術家看到的世界。展覽將展出一系列分別以意大利和現代香港為題的藝術作品。作品匯合了藝術與攝影，以獨一無二的印刷呈現出來。

【關於藝術家】

Anna Salenko 出生於俄羅斯海參崴。 11 歲那年，她第一次來到香港。這城市多姿多彩的形象及獨特的特質在她的腦海中留下深刻印象。畢業後，Anna 就讀於米蘭歐洲設計學院的時裝營銷系，並定居意大利。在這個歷史上一些偉大藝術家的故鄉，在這個充滿創造力的氛圍，她走進了藝術世界，並習慣了使用調色刀。



於 2013 年，這位藝術家移居中國南方。以童年美好的回憶，以南方的氣候，以近海的地方為靈感，她最後發現了自己獨特的繪畫風格。



Anna 現居香港，積極參與香港的社交生活。她的畫作在香港、巴黎和阿姆斯特丹的畫廊展出。 她的工作室遠離繁囂的市中心，坐落於山海之間，風景如畫的地方，而在那裡她創作了明亮而正面的藝術作品。



【展覽地圖】

【展覽詳情】

名稱： Anna Salenko《隨意畫到港》

日期：即日至 11 月 20 日

時間：星期一至六上午 9 時至晚上 7 時，星期日及公眾假期休息

地址：KC100 藝術空間，葵涌葵昌路 100 號地下（葵興地鐵站 E 出口）

費用：免費