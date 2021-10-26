卓有瑞作品展《霧雲心迹》 湮染水漬再現香港雲彩風光

首位以幻燈機輔助繪畫，憑內容取材和形式前衞創新，七十年代中期以「香蕉系列」震撼台灣藝術界的卓有瑞，在新藝潮畫廊推出全新個人展覽──《霧雲心迹：卓有瑞新作展》。



卓有瑞以彩筆耕耘心田40多年，擅長以精準的超寫實手法描繪並詮釋抽象的生命現象、時間的足迹、流動的光影。她先將景色拍照，再把照片影像投影在畫布上，然後逐一將線條與色彩的細節畫下來，着力尋求和極力表達細膩、嚴謹的畫面效果。作品具有強烈的當代性格，不論仰望天空或是俯看地面，陳述着畫家尋求和宇宙對話的祈願。

+ 1

是次展出2020年創作的「霧影系列」及2021年創作的「蒼穹系列」，共14幅全新作品。卓氏特意加入水漬的形象，以豐富視覺體驗並增加作品的可能性。卓氏著名的湮染水漬，原是無心插柳所得的意外效果，畫家把它移植到畫面上，令作品顯得更耐人尋味。水漬可以是飄浮的光印，為景色添上一抹詩情；或是透光玻璃上的水痕，使觀者有着全新的視覺感受。

在「霧影系列」中，卓有瑞描繪紐西蘭的火山地貌。細碎的磯片、日光的倒影，繁層而含蓄色塊交替下帯出奧秘的意境，皆是千錘百練，她對質感、色彩的層次和細節表現出近乎迷戀的注重。畫面反映出天地間永恆的美和幻滅，透出特有的視覺感染力。她的作品沒有喧嘩或宏偉的場面，有的是一種獨特、寧靜、低調而孤獨的優雅，輕輕地彌散於煙霧之中。

「蒼穹系列」是描繪香港自然風景的最新作品。卓有瑞自從移居香港之後，常徜徉踏足於香港的郊野公園登山步道，畫家細心的分辨陽光的強度和天空不同藍色的氣息溫度，創作出形形色色，多姿多彩的雲 - 天際的一縷輕雲、高空的捲雲、低壓的積雲，卓有瑞似乎是想抓住大自然瞬間變化的特徵，抓住美的瞬間，從看似平凡的物事中發現美的真諦。透過畫家賦予畫面色彩、線條及造型，天空中每一縷光線都可以傳達不同的情感，喚起觀者各種各樣的遐想。

【藝術家簡介】卓有瑞於1970年代中期的「香蕉系列」，以內容的取材和形式的前衞創新震撼台灣藝術界，其後赴美深造，在紐約生活30年，之後移居香港，2005-2011任教浸大視覺藝術院助理教授。2004獲高特樂伯基金會獎金，2005年獲帕洛克－克里斯娜基金會獎金。卓氏多年來在美國、台灣、內地、香港、日本、韓國舉辦超過20次主要個展及多次聯展。卓氏的畫作已被紐約市立大學、台北市立美術館、台灣國立美術館、高雄市立美術館、屏東美術館及香港藝術館等多個機構及世界各地私人藏家收藏。



【展覽地圖】

【展覽詳情】

日期：即日至2021年11月12日（逢星期一至六）

時間：下午2:30至6:30（開放時間以外請預約）

地點：新藝潮畫廊（香港中環威靈頓街86至90號通濟大廈2樓201室）

費用：全免

