女生劏房實驗｜獨居大角咀做新聞工作兼記錄自己｜彭麗芳

編按：讀者常在報章讀到彭麗芳這個記者名字，近日為自己的生活出版了一本書，記錄劏房日常。獨居可以很幸福，窩居也可以找到樂趣。



沮喪與躁動時，我透過書寫療癒自己。

因為喜歡書寫，在大學選科時我在中文系和新聞系間猶豫，最後選了後者。常覺得除了薪金低外，記者是一份無敵好工，有趣、可以認識很多人、聽到各類型的故事、可以持續地書寫、有社會意義，雖然做下來發現，做記者的缺點還有工作非常辛苦就是了。

從書籍首四章目錄可見作者劏房生活一二——

第1章 飄泊與定居：一年五次搬家／劏房睇樓記／我的小窩 喜歡這間劏房的理由／第２章 準備篇／揀劏房的五大貼士 / 簽約、入伙注意事項 / 必被濫收的水電費/ 搬屋和生活開支預算／第３章 客廳篇／自己換鎖無難度 慳 $800 安裝費 / 家居佈置攻略/ 收納術大全/ 在家工作的煩惱/ 讓生活過得好一些的小物／第４章 睡房篇／窗的故事 通風與防蚊／從鋼琴說劏房隔音／輕鬆還原潔白牆身 .........

本書源於在《明報》「星期日生活」工作的時候，有機會撰寫欄目〈一個人的〉，以記錄獨居大角咀劏房時出現的各種狀況及尋找「不求人」的解決方式，沒料到最後是記者這份工作使我得到了出書的機會，讓我一圓做作家的兒時夢想（雖然當時是想做小說家）。謝謝買了這本書的你。

書中所述的劏房生活貼士與生存之道，未必一定是最好的方法，但全部都是我的真實體驗。很希望此書能夠陪伴每一位在此城獨自生活的人、正在追尋自己想過的生活的人，或是躍躍欲試想要改變現況的人。是不容易的，但會越來越好的。

有一位離開了家裏的朋友對我說，家並不需要一個實在的地方，因為自己就是自己的家，就像蝸牛一樣。

願大家安好。

彭麗芳

2021年4 月

書名｜一個人住劏房：90後女生窩居之道

作者｜彭麗芳

出版｜萬里機構（2021）



本書簡介｜2017年秋，Amy提着一個行李喼離家，經過一年搬家五次的飄泊，終定居於大角咀舊樓170呎劏房單位，過着愜意簡樸的生活。從對家事一竅不通，到現在能獨力處理一切渠務水電蟑螂大小事，雖也撞板咆哮過，但一個人的日子還是要好好過。



彭麗芳

作者簡介｜彭麗芳，1990年生，畢業於香港中文大學新聞與傳播學院，曾任職記者9年。

