攝影展︱癌患者「死而復生」重看世界　用鏡頭歌讚生命捕捉美景

「死而復生」者眼中的世界是怎樣的，更美麗、更珍貴？今天起在尖沙咀香港文化中心舉辦名為《生之讚》的攝影展，由一群癌症康復者拍攝，經過漫長治療期對生命的苦苦渴求，重生後，他們細味人生的每一𣊬和每一景，藉鏡頭歌讚生命的可貴。



參展成員來自「同心行攝影會」，這攝影會由一名癌患者的丈夫成立，他深深體會到癌病人在治療期間的不安、焦慮和恐懼，越是專注病情，越是對生命失望。他希望以個人所長助病患以攝影去追尋美、感受美、活出精彩人生。

當中一位會員是前列腺癌康復者黃鎮淇，今年已80歲。忍受了38次的電療和三年注射的痛苦。康復後他參加了拍攝班，與會員彼此同病相憐互相關懷。他學會拍攝蝴蝶、花卉、雀鳥、日落等。他說：「攝影令我生命變得美麗！」

另一位患第四期淋巴癌譚小鳳，同時面對親人離世，丈夫急病，兒子年幼，再次病發等長期壓力，多年後獲合配對的骨髓移植。她說：「攝影令我改變人生態度，懂得放慢腳步，靜心欣賞和觀察周圍美麗景物，學習到轉換角度看事物，不再將焦點集中在癌症的影響上，用鏡頭去捕捉最美麗的光景，活在當下，令人生下半場活得更精彩!」

【展覽地圖】

【展覽詳情】

名稱：癌症康復者攝影展《生之讚》

日期： 2021年11月5-8日

地點：尖沙咀香港文化中心大堂展覽場E2館

費用：免費

