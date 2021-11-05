林丰X又一山人　亦實亦幻的音樂「白日夢」│《丰‧人‧夢》音樂會

「夢境」究竟是什麼一回事？是甫睡醒時的矇矓記憶？抑或如莊周夢蝶般交錯現實與虛幻？今屆賽馬會藝壇新勢力舉辦一場別出心裁的音樂會，由本地作曲家林丰與跨界視覺藝術家又一山人首度合作，以兩顆平常心、率性的美學角度，合編一場遊走尋常和不尋常之間的跨界演出。

文：賴家俊

圖：賴家俊、賽馬會藝壇新勢力



音樂人林丰。(賴家俊 攝)

今個月下旬舉行的《丰‧人‧夢》是林丰首次「專場音樂會」（一場音樂會只演奏一位作曲家作品），亦是他二十年來創作的回顧演出，十多首作品既有舊樂，亦有新曲，統一為自己最喜愛的曲風，他親自以鋼琴帶領香港當代音樂團現場演出，一首首恍如虛無縹緲的旋律，給聽眾來一場夢！

「這次演出的作品並沒有太明顯的節奏感，希望讓大家能感到時間在緩慢流逝，甚至沒有時間存在的感覺！」

「留白」是林丰概括這次演出想帶給大家的感覺，他認為只有「留白」才能讓大家對夢境有更多的幻想，因此以音樂節奏為切入點，為聲音營造「留白」效果。他表示都市生活種種節奏，影響大家對時間的感覺，因此刻意讓聽眾脫離日常的節奏，抽去具體的信息，那樣他們才能好好感受「夢」究竟是什麼，有更靈性的體驗！

談起「夢」，林丰很早對這議題表示關注，當中佛教對夢別具哲理的闡釋，為他帶來深刻影響。早於他博士論文便以佛教哲學為研究主題，出道以來的作品亦深受佛教哲學影響，「夢中我們常常見到一些日常接觸的事物，但又往往出現一些現實中不可能出現的組合，大家無法控制夢，一切好像天馬很好，為何會有這些夢出現？」

左起：又一山人、林丰。（賽馬會藝壇新勢力）

執着讓大家產生虛幻

一場令人別具思考韻味的音樂會，若果能輔以視覺圖像，相信能更有效增強觀眾體驗，亦更能突出「留白」這效果，因此林丰找來藝術家又一山人（黃炳培）合作，兩位共同對佛學有興趣的創作人，很快一拍即合。

對曾多次參與跨界創作和舞台視覺設計的又一山人而言，這次是他首次擔任視覺藝術導演，參與一整個完整演出的創作。他希望運用西九「自由空間大盒」的舞台，透過影像、燈光和裝置，襯托出林丰的聲音藝術，「自由空間大盒沒有既定的舞台，這樣反而是可塑性最大的場所。」

藝術家又一山人（賴家俊 攝）

又一山人是佛教徒，當他接到林丰邀請闡述「夢」時，讓他浮想聯翩：

「佛教說『一切如夢幻泡影』，夢一定是我們睡覺時的發夢？為何有些夢會讓人感到真實存在？可能我們現實生活的世界也是一場夢。」

他從哲學層面去思考「夢」，佛教認為世界一切東西都是虛幻，都是源自人的執着，是人的主觀判斷產生了不現實的錯覺，「林丰這次音樂創作正正帶領大家感受這個經歷，大家可以感受和平常聽到的音樂有何分別，給予大家思考的空間。」

要用視覺呈現抽象的主題，對創作人是項挑戰，回應林丰對「留白」的要求，又一山人這次設計了一個特別的舞台，一個大布帳由頂而落，營做一個倒轉的高山和浮雲，配合燈光技術，希望帶給大家似曾相識感覺之餘，又豐富大家思考。

音樂會舉行前夕，林丰也應今屆藝壇新勢力之邀請，在社區設計了兩個同樣與「夢」有關的音樂裝置藝術（詳情見下），給大家率先體驗，讓大家在煩囂都市中路過時靜下來，浸沉在靈性的音樂中，來一個與別不同的「白日夢」！

【社區裝置藝術詳情】

一、《放空做夢音樂椅》 Soothing Music Chair

日期：即日至 2021.11.29（一）

地點：中環9號碼頭

簡介： 歡迎坐上音樂椅，放鬆思緒，聆聽本地作曲家林丰精選個人作品結集而成的寫意歌單。放空一回，感受白日夢的樂趣。

二、《放空做夢》空間 Smoothing Music Space

日期：2021.11.10 （三） - 2021.11.29（一）

地點：九龍深水埗大南街186號地下合舍

簡介： 歡迎參觀《放空做夢》音樂空間，放鬆思緒，聆聽本地作曲家林丰精選個人作品結集而成的寫意歌單。放空一回，感受白日夢的樂趣。

【藝術家簡介】林丰的作品曾於紐約卡奈基音樂廳、柏林音樂廳、悉尼歌劇院、倫敦皇家阿爾伯特音樂廳、倫敦南岸中心等國際音樂殿堂演出，更為英國廣播公司（ BBC）委約的首位香港作曲家。他的作品甚豐，包括 2012年 BBC逍遙音樂會中首演的《無盡藏》，以及為慶祝香港管弦樂團成立四十周年而創作的作品《蘊》。除純音樂作品外，他亦曾經為舞蹈、戲劇、聲音裝置、多媒體作品創作音樂。他持英國蘇塞 克斯大學作曲博士學位，曾任香港管弦樂團駐團作曲家及藝術策劃總監 。



【演出地圖】

【演出詳情】

節目名稱：《丰．人．夢》

演出日期及時間：27.11.2021（六）20:00 / 28.11.2021（日） 15:00 20:00

地點：西九文化區藝術公園自由空間大盒

票價詳情請參閱西九文化區網站



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