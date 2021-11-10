古文青郊遊遊｜雅集場所精緻玩物玩到交朋結友連群結黨

本冊題為「雅襍」，「襍」字在《說文解字》中的解釋為「五彩相會」，同時也取用了粵語的「食字」，「襍」「集」同音。所以本題意在「雅集」，但又不局限於「雅集」本身，而更多關乎雅集之中參與者的成份， 於是有了「中國文人社交藝術」這一主題。

文：唐冶 ｜ 內文圖片由香港邦瀚斯提供



中國文人的藝術有一大部份出於社交目的。柯律格（Craig Clunas）以文徵明為中心研究吳門文人的社交圈，勾勒出文徵明作品中為人忽視的社交作品。《雅債：文征明的社交性藝術》一書也是本此展覽的靈感來源，既然「現在沒有人什麼人真正相信文人藝術家是全然的無語無私的了」（《雅債》），不如我們就以實物來展演中國文人藝術的社交屬性。

【香事】十六／十七世紀 銅百子圖方爐。香事於文人雅集中不可或缺，常為經驗豐富的童子所侍奉。此爐腹壁所飾百子圖鏨刻精細，人物眾多，活動繁多，畫面密不透風，而靈活有致。百子所玩遊戲可考者有曲水流觴、琴棋書畫、百戲、折桂、蹴鞠、會審、釣魚、奏樂、禮佛、狀元遊街等等。（圖片由香港邦瀚斯提供）

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文人聚會之所以可以稱為雅集，在於參與之人、所為之事。最早的雅集估計確實很清雅，比如「莫春者，春服既成，冠者五六人，童子六七人，浴乎沂，風乎舞雩，詠而歸」（《論語·先進》），比如魏晉竹林七賢在林中放浪形骸（失意士人）。稍晚便有盛大的蘭亭集會（多是東晉軍政要員），更有真假不明的西園雅集（主辦者為當朝駙馬），再來便是楊士奇的杏園雅集（全是內閣大臣）。歷史上的著名雅集很多，雅集逐漸成為聚集同道的方式，成為一種政治、文化團體。 雅集的場所由郊外竹林一路進入高閣府邸，人物器用便愈來愈精緻，雅集本身甚至成為了一種藝術題材和文化資本。

目前所見的雅集文本與圖像，參與者有文人（包括僧道）、女性、孩童。男性文人，在中國歷史上當然是政經文藝主體，如前所言，他們的集會有著清晰的政治文化意圖，本書所展現的雅集題材大多是男性高士為主體。女性的集會過去極少為人所及，然而受過教育的中國女性在閨閣之內也有自己天地，清康熙青花四美圖大盤所繪四位女子攜琴論書，不輸法國朗布依埃侯爵夫人（M. de Rambouille，1588-1665）沙龍的風采。

【棋藝】十七世紀 黃花梨瓜棱形棋盒連棋子。圍棋作為最古老的棋類遊戲，公認發源的時間應在三千到四千年前。圍棋對於中國文人更是不可或缺，所謂的「文人四藝」琴棋書畫歷來是文人從小需要修習的項目。而古人聚會遊樂之事，不外乎也是琴棋書畫，曲水流觴，吟詩作對之屬。（圖片由香港邦瀚斯提供）

「文青」一詞近年在社交媒體火速崛起，由以往「文藝青年」講求學識、抱負與修養、發展成現今的流行風格，以至消費模式。追本溯源，與文青有着前世淵源的古代文人，是雅士，是士大夫，他們沒有咖啡店、黑膠唱片和中古菲林相機，好友聚首「打卡」時，又是一個怎樣的場面？今秋，香港邦瀚斯中國古董藝術部特別策劃「雅襍：中國文人社交藝術」專題拍賣，以50餘件拍品，管窺古代文人雅士及士大夫的聚會與社交文化。《禮記》有云：「來而不往，非禮也」。中國藝術傳統很大部份來自文人雅士之間的酬唱往來，而「雅集」就是古時文人慣常社交模式。不同於一般聚會，雅集之上，參與者不僅需作文賦詩，更是琴、棋、香、酒、茶、舞各有精彩，絕不比數百年後的文青後浪遜色。 香港邦瀚斯

中國裝飾藝術中，嬰戲圖或百子圖題材亦少有人研究其聚集的形式，惟細觀童子們所玩之事，卻大多是成人世界的翻版。並非中國孩童自古以來缺少天真童趣，此類圖像往往是成人眼中對後代未來的期望，如此說來，古今父母倒是一樣。然而嬰戲圖中的雅集場景不妨理解為一種布爾迪厄（Pierre Bourdieu）所說的文化資本，文化資本世代相傳，明早期宮廷風格百子圖軸中的童子們身著宮廷繡袍，高臺樓閣裡扮東坡讀書，絕非販夫走卒之子可以想像的了。

雅集所為之事不外乎琴棋書畫，詩酒花茶。《長物志》《閒情偶寄》等書記載已備，此不贅言，本冊所選器具文物亦不出這八大雅事，惟秉持琴有良聲，詩有佳句而已。

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聚會對很多現代人來說是個負擔，一則需要海量，二則需要奉承，三則需要八卦，四則需要門面，充滿了市儈氣，用現代語言來講是接地氣。此非厚古薄今，古人聚會亦多接地氣，水泊梁山的聚會便很難跟「雅」產生關係。從來，「雅」與「俗」的界限十分曖昧，一不小心便過界了。存世的中國視覺與物質藝術，被後人稱道的時候往往仍然會獲得「雅」的讚美，大概我們內心對雅人、雅物、雅事心嚮往之吧。

（本文獲授權轉載，不代表藝文格物立場）

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「雅襍：中國文人社交藝術」公眾展覽



日期｜11月28至12月1 日

地點｜金鐘太古廣場一期2001室

