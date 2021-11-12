YouTube取消展示「不喜歡」數字　稱能讓創作者安全地表達自己

YouTube最近公佈新的做法，指不會再展示影片的「不喜歡（dislike）」數字，稱「我們希望創造一個包容和相互尊重的環境，讓創作者有機會成功並感到安全地表達自己」。

但這究竟是保護，還是過份保護？而且，這種保護究竟是在保護什麼？網民反應又如何？

官方說法

以下是YouTube的官方說法：

為確保 YouTube 促進觀看者和創作者之間相互尊重的互動，我們引入了多項功能和政策來改善他們的體驗。今年早些時候，我們試驗了「不喜歡」按鈕，看看更改是否有助於更好地保護我們的創作者免受騷擾，並減少「不喜歡攻擊（dislike attacks）」，即人們刻意提高對創作者視頻的不喜歡數字。



我們把 YouTube 上「不喜歡」數字隱藏，但「不喜歡」按鈕不會消失。此更改將從今天開始逐步推出。



作為此實驗的一部分，觀眾仍然可以看到和使用「不喜歡」按鈕。但由於他們看不到數字，我們發現他們不太可能瞄準視頻的「不喜歡」按鈕來增加「不喜歡」數字。簡而言之，我們的實驗數據顯示「不喜歡攻擊」行為的減少。我們還直接從較小的創作者和剛入門的創作者那裡得知，他們常常不公平地成為這種攻擊的目標——我們的實驗證實，這種情況在較小的頻道上發生的比例更高。



如果創作者想了解他們的內容表現如何，他們仍然可以在 「YouTube Studio」（一個創作者的「後台」）中找到他們確切的「不喜歡」次數以及其他指標。



觀看者仍然可以用「不喜歡」視頻，來調整他們的推薦，並與創作者私下分享反饋。



我們在實驗中，聽說您們一些人會使用公開的「不喜歡」數字，來決定是否觀看視頻。 我們知道您可能不同意這個決定，但我們相信這決定對平台來說是正確的。



我們希望創造一個包容和相互尊重的環境，讓創作者有機會成功，並能感到安全地表達自己。 這只是我們為保護創作者免受騷擾而採取的眾多措施之一。 我們的工作還沒有完成，我們將繼續在這裡投放資源。＂



網民：你是在積極破壞自己的平台

在公開此次做法的影片下的留言可以看到，網民反應很大，而且說出了「不喜歡」數字的重要性，而且得益的只有大企業：

「不喜歡」數字對於發現點擊誘餌、詐騙、虛假教學、公然錯誤信息等是必要的。你沒有保護任何人，並積極破壞自己的平台。 Element 115

這不是為了保護創作者。 這是關於保護大企業和媒體公司。 PR Doggo

呵呵呵，停止對「創作者」的「不喜歡攻擊」......你的意思是讓公司更容易在平台上做廣告而不會引起強烈反對吧：P PhlyDaily

您移取了人們讓其他觀眾輕鬆發現與詐騙、虛假、誤導性信息等等有關視頻的能力，就是為了保護少數因視頻被轟炸而感到不安的人，即使這種轟炸本來就不會以任何方式對視頻產生負面影響？又一個繼續對社區的實際需求充耳不聞的企業決定。 Figureight

這4個留言都有超過18,000的「喜歡」，比此影片的9,000多個「喜歡」還要多一倍。但不喜歡呢？對不起，看不到。或者這條片是現時YouTube的「不喜歡」之最，可能是，但對不起，看不到。

傲慢與逃避

先不說這政策的好壞，但從YouTube的公開信就能看到它的傲慢：「我肯定你們當中有人會不喜歡，但不要緊，我覺得這是對平台好的，信我」，但卻對那些可預見的質疑，毫不理會。

YouTube大可以公共實驗和研究數字，證明那些「小創作者」受惠，但又未能看到；在公告取消「不喜歡」數字實驗的版面中，看了百多個留言，應該只有一個是贊成的，還要是沒理由的贊成，反而反對的就給出了明確的理由。

「不喜歡」數字，可以讓人輕鬆發現與詐騙、虛假、誤導性信息等等有關的短片。大家都可能試過要在網上尋找教學，發現一個教學片的「不喜歡」數字遠大於喜歡，那麼該教學的可信度就很低，但現時就沒了這個重要指標。

對創作者而言，「不喜歡」數字亦是他與社區的重要連接。「事出必有因」，被人「不喜歡」總有原因，不讓是作品差還是為人差，現時取消展示只是「斬腳趾避沙蟲」，逃避現實。而且能引起公眾強烈反對的，通常都是名人或大企業，他們在現實已有大量資源，還需要在網上被特別保護嗎？

這樣說吧，只有「同意」和「喜歡」這個選項的話，所有「同意」和「喜歡」都不再具有意義。

（本文不代表藝文格物立場）