Disney+｜專訪PIXAR動畫人Anthony Wong王灝：從手繪動畫談起

可能會令人覺得我好戇居……畢竟是工作，越將它當是工作，（創作）效果越好。我會主動每日去找同事看自己的進度，等同於日常上班（規律），越早知道效果，越可以從草圖和進展中檢視。 Anthony Wong（王灝）

今日我們看動畫只需在手機用拇指刷選用拇指食指滑行放大，圖片動畫全在眼底，每個細節不會遺漏。在文化創意產業的持份者，則仍記住當年，毋忘初衷：「動畫是奢侈品。」早在Disney+開台前夕，我們訪問Anthony Wong（王灝），談到電腦年代降臨後的動畫產業變化。他提到自己初年投身動畫創作時的刻苦，在訪問鏡頭前展示當年他為《鐘樓駝俠》畫的動畫原稿——動畫之所以動，就這麼一筆一畫地逐張播放。

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「行業本身是很珍貴的。它需大量人手資源。」他早年讀的是電腦工程，從學業以外發展出自己的興趣後，在加州美術學院念書，要追的夢尚遠。「PIXAR很包容，對品質的追求，就像美術學院一樣認真。」他是從迪士尼轉到PIXAR工作的，2004年轉職同時遇上產業在技術上的轉型：自手繪年代到電腦時代。

動畫怎樣令角色靈動

他本來就是電腦工程的人，追逐的夢想最終又與電腦連上關係；走了大半個圈，還是離不開電腦。「一秒十二格，就這樣畫了十年。手繪行業消失了。」事業的交接令他想到的是：難道要回去做工程師？在這個「人生的交叉位」：「從迪士尼轉過來，很開心，覺得沒有浪費時間。」及早從傳統行業的傳統做法抽身而出，投入新時代新方式，發現夢想與學業未必環環緊扣，原來也可以互有交通。「如果還可以選擇的話，我會選擇用手繪畫。」Anthony認為，手繪的好處是可控制動作表情，令動畫角色可以像真人一樣，表演出特殊的演技；這些演技都在動畫工匠的手中，工匠可根據自己理解的劇情，為角色加添演技，令每一齣動畫作品的角色都有自己的生命，就像真人演員一樣，有各自的演出技巧。「現在全電腦的了。」

他在PIXAR工作範圍非常廣泛，記者聽得出，簡直是全方位創作：小至廣告storyboard編寫、檢查角色形象，大至動畫某關鍵情節，都是他的工作。

在別人眼中，在PIXAR工作理應是才華揚逸的才子型動畫師，自由上下班時間，靈感未到身體就可留在家中，靈感一到才去上班？「我想做得更好，經常『免費』捱夜。可能會令人覺得我好戇居……畢竟是工作，越將它當是工作，（創作）效果越好。我會主動每日去找同事看自己的進度，等同於日常上班（規律），越早知道效果，越可以從草圖和進展中檢視。我會用『返工』的規律去做每一件要創作的事。」他說出星期一至五的工作規律：「例如星期一，寫個概念，看看能否合符觀眾需求。星期二與阿頭開會，一同『煲一煲』。星期三見導演……」

團隊創作最重視的是......

他認為在創意工業的操作裡，teamwork是最重要的，每個工序集合各家專長，產品才會獲得更廣泛認同。他在這個行業做了二十多三十年，坦言「什麼橋都用過」。

他成長、求學、工作的歲月，大部份時間都在美國度過，不過他還是很受香港影響：「好多好多！小時候看很多漫畫——《老夫子》《叮噹》《中華英雄》黃玉郎作品，也看了許多香港電影如《英雄本色》《秋天的童話》《花樣年華》《喜劇之王》，還有台灣的李安三部曲《喜宴》《推手》《飲食男女》……」不管是漫畫還是電影，都令他深刻地體會到：一個創作人的視覺語言要有層次，才有條件創作好作品。他也喜歡聽日本歌曲，可惜「連日本都回不了去」，覺得他們的音樂文化又已過了個階段。

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看來這位來自香港的全方位人物，本質上是個文藝青年。那麼，為公司日以繼夜追尋想與理想的時刻，又發生過什麼事，令他覺得這都是值得的呢？十年前自己女兒三四歲，有次去某影相店，旁有迪士尼精品店，經過時播出的一個段落，竟是他主力參與的一段。「沒想到女兒會看到（片段）。那是保存得很好的（捱夜）記憶。現在看來，都值得的。」因為PIXAR作品都重視科學。角色形象有神話原型或是無中生有純想像，如想他們做的動作都像真人一樣，就要追求科學精神。於是，細如風吹角色頭髮怎樣飄動，都要照及；只有這樣，動畫才會神似形似。

在PIXAR工作是集體式的創作：「追求完美，不可以只看有沒有credit。」事實是，公司的確給每位創作人有自己的空間；互相合作起來，都能分享成果，就如好些不用知到中文譯名就知哪一齣的Ratatouille、Toy Story 3、Brave、Coco等，亦有片頭動畫短片。「每做一大段我就好開心。」來年他與伙伴將有新作TURNING RED推出，大膽地探討海外華人處境。

「迪士尼在羅省，PIXAR在三藩市。」2004年，Anthony就這樣橫跨美國大陸，來到以科學角度與技術協調各原創動畫作品的新興公司。2021年底，他再為自己參與的作品準備著。動畫創作看來就是集體追夢、無我中尋找我的過程，各自滿足各自想望，創作者的，或是觀眾的。

（本文不代表藝文格物立場）