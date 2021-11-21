周秀娜張繼聰為沒有電影工業的澳門加油｜導演陳雅莉專訪

「我來自沒有電影工業的澳門。」澳門，一個香港人十分熟悉的鄰近城市，但澳門的電影，香港看過的觀眾也許很少，因為其產量少得驚人，據悉，近十年澳門電影產量平均每年不足兩部！ 在澳門如果想成為導演，唯一出路似乎是往外走，於是先有《骨妹》（2016）的導演徐欣羨，後有曾在2017年導演《那一年，我17》的導演陳雅莉，「過大海」來香港尋找機會。相隔4年，陳雅莉的第二部作品《馬達‧蓮娜》正式在香港上映。

文：金寶



在城市的氛圍及流行文化上，香港和澳門有著某程度的相似和同步，但兩地的電影業生態卻大不同，要完成電影夢，兩個城市的追夢者，都在面對著各自的困難。

《馬達‧蓮娜》劇照（作者提供）

澳門電影人的尷尬身份

澳門人口太少，缺乏本土市場形成了沒有投資者的局面，要拍戲只能等澳門政府提供資助。《馬達‧蓮娜》亦有澳門文化局的資助，陳雅莉解釋：「政府的資助金額在百多二百萬左右，不夠拍攝一部稍有製作規模的長片，在澳門想拍到能上院線的商業電影，只能對外尋求出路，但也不一定有結果，《馬達‧蓮娜》在17年時已獲批資金，但直到20年的十月份，經歷過無數次的被拒，我才找到香港其他的投資者。」

「澳門人是尷尬的，面對香港和台灣，這兩個地方的電影人都不夠機會了，為什麼要讓一個澳門人做導演呢？ 國內機會多，市場蓬勃，但國內也有很多人材，澳門導演完全沒有優勢，又如要在國內發展，得問自己是否能接受國內的制度，或可以調整創作的風格？ 如果目標是『創作』而不是『製作』，不是純粹想有一份工作或賺錢，而是想有自己的作品，就更要認真考慮。」

《馬達‧蓮娜》劇照（作者提供）

「在中、港、澳、台四個地區之中，澳門的電影文化一直被忽略，亦很無助，不知道何去何從。拍《馬達‧蓮娜》的經歷，亦令我體會到，在下層的電影工作者很難接觸到有決定權的投資者，接觸不到『對的人』，也就沒有機會了。」

然而在極端的困難中，澳門電影人仍是有他們的堅持。「目前澳門的電影人有很多80後，由我們被啟蒙加入電影工作開始，已堅持了差不多十年，這十年沒有幾多人有機會拍過長片，亦沒有在本地或國際揚名的機會，市場上零認受性，有時大家都會意興闌珊，說不拍了，但一直這樣說的人，我到現在還是見到他們。

《馬達‧蓮娜》演員與導演工作情況（作者提供）

電影這條路是很辛苦的，去到某個歲數會面臨經濟壓力，一個劇本寫了十幾年也拍不成，會令人迷失，不知道自己的付出為了甚麼，如果你知道會這樣痛苦都能堅持的話，那可以一試；另外是要裝備好自己，即使你有一百個很有創意的故事，都要將它們變成實實在在的劇本，因為所有監製、演員、投資者，他們要的是劇本。」

政府的支持，足夠嗎？

為支持香港電影業發展，本地政府由13年起推出《首部劇情電影計劃》，大專組及專業組各設最多三個獎項，每個優勝團隊可分別獲資助最多500萬元及800萬元製作電影；去年更新推出《劇本孵化計劃》，選出最多10個最佳劇本，獲勝作品每部合共可獲41萬元資助。那澳門方面又如何呢？

「澳門也有類似《劇本孵化計劃》的活動，如果在澳門贏了，先要同廣東省的參賽者再進行PK，勝出後有——6萬元。」陳雅莉也不禁失笑：「拍攝長片的資助，每隔一年會有四個名額，獲發200萬的資助。」

《馬達‧蓮娜》劇照（作者提供）

「我們會羨慕香港政府的資助較多，但香港的創作者又會羨慕我們沒有競爭，坦白說在澳門能寫劇本的人太少，人口是60萬人對700萬人，好像真的較容易，但其實是各有各難處。」

「在和香港工作人員合作過後，又有甚麼感受？「香港人做事很有節奏，很有效率，做甚麼都很快！澳門人做事，就真的很有葡國味道，是歐洲節奏，慢慢來，不用急。後來才知道，香港拍戲會計超時人工，但澳門沒有這種制度，而且我們很難才有機會拍一部長片，所以工作人員不太計較工時，覺得能參與就好開心。但我也認為，澳門電影人和中、港、台相比，確實未及專業水平，要加倍努力。」

《馬達‧蓮娜》劇照（作者提供）

話雖如此，在《馬達‧蓮娜》的拍攝中，陳雅莉卻感受到香港電影人和澳門團隊合作的快樂：「香港的工作人員能感覺找回入行時的熱情和純粹，因為我們就像一群『初生之犢』，雖然做很多事不會一步到位，但他們都不會生氣，這次拍攝反而會令他們想起自己剛入行時的模樣。」

至於觀眾的口味，陳雅莉認為這點是香港和澳門最沒有差距的地方。「我們都是看同一些電視劇和電影長大的，所以在流行文化方面口味很接近。香港和澳門，大家正在經歷的都一樣，香港人較勇於表達，澳門人好像只會低頭做人，但我們不是沒有感覺的，對很多事情，我們的看法和香港人一致。」

陳雅莉：「蓮娜」將我帶到香港、帶我走出傷痛

片名「馬達蓮娜」(Madalena) 原來是一位葡國女士的名字，她是陳雅莉一位友人的母親，印象中這位女士很有自己的想法，不理世俗的眼光，十分堅強，是陳雅莉心中「蓮娜」的形象。「幾年前我開始寫《馬達‧蓮娜》的劇本，腦中呈現了周秀娜的形象，一個穿著旗袍，婀娜多姿的女人，她對人歡笑，但在人後卻一臉滄桑。」

因為一開始就心儀著周秀娜演這個角色，而她是香港演員，於是順理成章地這個項目也循香港方向發展。「我不是太會計劃的人，因為計劃總是趕不上變化，我只想講故事，做好創作，其他的會隨遇而安。」

而「蓮娜」是周秀娜以外，也是陳雅莉本人的故事。「幾年前我因為情傷，寫下了這個故事，我曾經和前度愛得轟烈，是愛到赴湯蹈火那種，但那段感情卻觸礁了，當時我面臨抉擇：是不是要揭穿一個祕密，終結這段關係？ 那段感情曾經令我放棄了在北京的事業發展回到澳門，很快就走到談婚論嫁的階段，但當問題出現時，對方卻以『你快到30歲，我不想拖累你』為由而分手。」

《馬達‧蓮娜》導演陳雅莉（作者提供）

「極度的傷痛令當時的我充滿怨恨，但幸好我可以藉著創作，將這些悲痛化成創作的養分，寫出更動人的故事。馬達和蓮娜的故事，不是因為很高超的技巧或手段而吸引人，而是因為他們的傷痛來自我的經歷，因此有血有肉，而演員在收到劇本時也能感受到那份真摯和真實的存在。」

「到《馬達‧蓮娜》終於開拍、上畫，我已經歷了更多，現在的我擁有婚姻，做了媽媽，我已經不再怨恨，現在的我成熟了不少，我明白到『愛』有時是知道對方有過去但並不揭穿，要幸福有時就必須放手，才可以繼續往前走。」

《馬達‧蓮娜》劇照（作者提供）

（本文不代表藝文格物立場）

《馬達‧蓮娜》故事大綱：初春的澳門，失婚、不善言辭的馬達 (張繼聰 飾) 通過當夜間的士司機來排解失眠的痛苦，遇上來澳門當外勞的陪酒女郎的蓮娜 (周秀娜 飾)。蓮娜的出現令馬達的生活多了一點色彩，甚至開始認為自己可以走出失婚的傷痛，而蓮娜心知馬達的愛意，只是蓮娜背後埋藏著一段未能釋懷的過去⋯⋯

