粵樂薪傳｜粵樂即興獨奏　有爵士樂風格｜王景松

粵樂走過百年時空，粵樂作品出版數量之驚人，甚少見於其他樂種。香港為粵樂作品傳承及創作的寶地，如呂文成等南來音樂家的作品流傳至今，不少已成為大眾的集體回憶。

文：王景松 ｜ 圖：香港電台 ｜ 原題：「從集體回憶說起…」



隨著時代變遷，粵樂的聲響逐漸消逝。1999年樂評人黎鍵先生主導下，籌辦名為「粵樂薪傳」活動，由作曲家重新創作九首粵樂作品，延續已式微的粵樂傳統。二十年後，由竹韻小集再接使命主辦名為「未來的傳統──數碼時代的粵樂薪傳」。今次的作品數量比以往多，參與的作曲家多達14位，合共15首作品，其中3首是2021年的新作。同時，樂團特意挑選3首當年作品，重新排演。你若希望了解、回顧及重思粵樂未來的發展，接著5集在港台電視31播出的《粵樂薪傳》電視節目，豈能錯過。

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在第一集《粵樂薪傳》中，第一首是伍敬彬的《霧月夜》（2020），以香港人集體回憶中，唐滌生作品《紫釵記》的〈劍合釵圓〉首句曲詞頭三字為題，全曲分為四個標題樂段，素材來自粵劇唱段（原為合奏曲《春江花月夜》）的主題旋律，作曲家加以整理改編。樂曲特以粵樂中常用的簫及喉管為領奏，以對話形式與樂隊開展一段音樂旅程。

電視節目《粵樂薪傳》第一集｜11月26日（星期五）晚上7:10 ，在港台電視31播出；港台網站tv.rthk.hk、流動程式RTHK Screen同步直播及提供節目重溫。



聽過耳熟能詳的旋律後，作曲家陸尉俊為大家帶來富有舞蹈風格的作品《蘭桂騰芳》（2020），作曲家創作的靈感以香港一個華洋共處的地標「蘭桂坊」為題，用音樂描寫一個既熱鬧又有活力地方。樂曲特色以傳統粵樂軟弓五架頭組合模式創作，樂手透過即興演奏，在骨幹旋律上加以發揮。作曲家特別在中後段，安排樂手輪流即興獨奏，甚有爵士樂風格。

中西樂曲風格過後，今集第三首作品是作曲家陳錦標《騰雲》，此曲為1999年「粵樂薪傳」作品，是另一首軟弓五架頭樂曲。音樂輕快跳躍，全曲嘗試模仿粵樂風格，在傳統粵樂固有的五聲及七聲音階基本架構上，加入非移調功能的變異音，給人一種有如「騰雲駕霧」的躍動感覺。

（本文不代表藝文格物立場）

作者簡介｜王景松，畢業於香港中文大學音樂系，主修笙，專攻中國音樂及民族音樂學。現任教大專院校通識課程，並為香港愛樂民樂團及「PURAQ」笙演奏員，香港笙會創會成員，中國民族管弦樂學會笙專業委員會名譽理事。

