譚校長經典歌詞重溫純文學欣賞　演唱會與粉絲交流片段仍未下架

首先要報告的是，筆者曾是校長粉絲，每首每句都識唱，聽前奏第一粒音就知道乜歌。自從校長唱片無故被踩碎，驚覺原來他仍未退休，而筆者未至於比他年輕四輪，卻都真的隨他老了。

今日，樂壇校長食粉事件在內地瘋傳。筆者一直奇怪：怎麼一個在發跡地被踩爛唱片的純歌手（不會作曲作詞）仍有人五十年不變地真心喜歡。

偶像者，壞男孩也；「男人不壞，女人不愛」（在普通話來說是押韻的）在藝文界向來是鐵律，沒想到樂壇退（而不）休界代表到了優先座必讓的人物，在內地再發展歌唱事業的這些（十）年，竟被一個帶有「牛肉麵」名號的微博客找了上門。

事件雖然純屬推想，可是校長慘被開名後，容易令人誠心覺得國家安全指數與防疫措施之高，國民真可人人安心出行，實在出色。事件這麼揚開了，網上有校長在1989年獻中華片段與個人演唱會台上與粉肢體交流的片段，截稿前仍未下架。

筆者沒想太多，只想到兒時家裡播他歌的那些歌詞，似可與事件對話？

是對是錯也好，不必說了 《講不出再見》

這陷阱，偏我遇上 《愛情陷阱》

自信他朝一柱擎天 《傲骨》

香港始終有我，十萬個驚喜多一世紀 《始終有你》

我的今天，無疑就是他的替身 《無言感激》

誰會介意你我這段情每每碰上了意外不清楚未來 《一生中最愛》

誰知我內心多苦悶 《傲骨》

請抬頭抹去舊事。不必有我，不必有你 《愛在深秋》

多麼多麼需要你，長夜裡不可分開癡癡醉 《雨夜的浪漫》

情海中深深的掙扎一漢子，無邊的思憶不竭止 《無邊的思憶》

煩惱是我，流淚更無言 《誰可改變》

你知我知，就像問我絲巾可否包一堆火。其情形lalalalala大家都知 《你知我知》

能感動有情人，會是這樣多 《一首歌一個故事》

情深終告吹，我問誰 《癡心的廢墟》

為求證實筆者曾經背過歌詞，以上歌詞全憑記憶，如有錯誤請賜正。

（本文不代表藝文格物立場）