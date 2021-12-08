武則天璇璣圖前寫序　蘇蕙「數讀」望夫詩仇英補璿璣圖今展出

史籍中，蘇蕙及〈璇璣圖〉最早見載於《太平御覽》徵引崔鴻《十六國春秋·前秦錄》：「秦州刺史竇濤妻，彭城令蘇道之女。有才學，織錦回文詩以贖夫罪」。至《晉書·列女傳》，進一步說明「織錦回文旋圖詩」乃「宛轉循環以讀之，詞甚淒婉」。有關此故事最生動曲折的紀錄，當屬武則天所作〈蘇氏織錦回文記〉。文中，蘇蕙若蘭美貌多才，時夫君竇濤出為秦州刺史，忤旨而謫敦煌。蘇蕙因性急善妒，與竇濤寵姬趙陽臺發生衝突，拒絕與之同往。之後，蘇氏悔恨，以五色絲織錦文寄竇濤，訴說思念，挽回夫心。「五色絲織錦文」即璿璣圖，「五彩相宣，縱橫八寸，題詩二百餘首，計八百餘言，縱橫反覆，皆成章句」，可謂「才情之妙，超今邁古」。



除上述文獻，「蘇蕙璿璣圖」也成為歷代畫家所喜愛的創作題材，反覆演繹。《宣和畫譜》載（唐）張萱、周昉、（北宋）李公麟皆曾作〈織錦迴文圖〉，明張丑《清河書畫舫》提及曾見周文矩之〈蘇若蘭話別會合圖〉。而仇英所繪〈蘇蕙璇璣圖〉則見於清初文人王士禛《池北偶談》中，由朱淑貞抄錄〈璇璣圖〉，其後「仇英實父補圖四幅」。在其《居易錄》中，阮亭亦見管道昇所寫〈璇璣圖〉詩，後「仇英補圖亦工」。

+ 3

考今公私收藏中，仇英以「蘇蕙璿璣圖」為題，繪「織錦」、「寄錦」、「宴樂」、「相迎」四段，尚有數本，皆為設色。台北故宮藏〈六朝前秦蘇蕙璇璣圖〉，前有若蘭小像，設色絹本，後接南宋才女朱淑貞小楷所錄〈璇璣圖〉詩；日本宮內廳藏卷，有管道昇書詩，王寵、吳寬、文嘉等題跋，皆不知是否乃王士禛所見本。而純以白描繪若蘭像，且具畫家吳門仝道師友配「璿璣圖」詩並加諸題跋者，則以本卷為僅見。

本卷〈蘇蕙小像璿璣圖〉，十洲以細筆白描勾勒，不著一色，煙鬢淡雅，意韻天然。只見若蘭長身玉立，娥眉淡掃，笑靨如花。寬袍廣袖上飾以精美雲紋團花，衣袂飄飄，宛若仙子。素手纖纖，一箋在握，正是「腹有詩書氣自華」，活潑潑地才女形象。畫面右上隸書畫名曰「蘇蕙小像」，右下落窮款「實父仇英製」，無署年。後幅陸師道以蠅頭小楷於烏絲欄五色箋上手錄迴文詩，署年「嘉靖十四年清和既望」，「嘉靖十四年」乃西曆1535年，「清和既望」為農曆四月十六日。彭年同紙題跋署年「嘉靖乙未（1535）」，其後無錫大收藏家華夏署年丙申（1536），謝時臣署年嘉靖丙申（1536）， 推知十洲所繪亦應成於相若時期，彼時十洲四十歲上下，創作亦進入鼎盛時期。題跋者尚有同時名家文伯仁、謝時臣、徐霖、文嘉，清初收藏家孫承澤與藏書家及詞壇祭酒朱彝尊則跋尾紙，藏印凡三十二方。

仇英（約1494-1552），字實父，號十洲。據明張潮《虞初新誌》，仇英出身低微，「初為漆工，兼為人彩繪棟宇」，或因文學功底薄弱，鮮見其於畫上題詩。約一五一七年，二十出頭的仇英從家鄉太倉來到蘇州，結識文徵明，「見賞於衡翁」，與此同時，又跟隨周臣習畫，「摹唐宋人畫，皆能奪真」。中年後，畫名漸盛，交遊圈子愈加廣泛，尤與文徵明父子、文氏門生投契，故流傳作品中，文嘉、彭年、陸師道等吳門子弟常為其題識賦詩。仇英傳世作品中，台北故宮名件〈仙山樓閣圖〉，其上有陸師道小楷長題〈仙山賦〉，署年嘉靖庚戌（1550）；上海博物館藏〈沙汀鴛鴦圖〉，署「庚子（1540）夏仇英實父製」，具彭年題詩；上海博物館藏〈摹倪瓚肖像圖〉，有文嘉題識於嘉靖二十一年（1542），皆為此類。

【作者其他文章｜中國春宮圖以外的絕色文物 幾個時代的審美線索】

嘉興大收藏家項元汴乃仇英重要的藝術贊助人。吳升《大觀錄》載「仇英館餼項氏十餘年」，觀摩項府所蓄歷代名家鉅蹟，潛心作畫。台北故宮藏〈水仙臘梅圖〉，即仇英寫贈項氏之作。本卷〈蘇蕙小像〉三十二方藏印中，項氏佔十四方，足見其寶愛程度。

題跋者彭年、文嘉、文伯仁皆毋需贅言。華夏，字中甫、中父，號補庵，別號東沙子、東沙居士。錫山（今江蘇無錫）人。太學生。少年遊學江西等地，師王守仁，與文徵明為莫逆。精鑒別，有 「江東巨眼」之譽，闢「真賞齋」庋藏魏晉以來書畫、宋元善本圖籍、三代彝鼎、金石。有《真賞齋法帖》行世。

【延伸閱讀｜慈禧太后引入歐洲工程師 修建鐵路掘出文物流入英國？】

尤值得一提的，是和華夏同紙題跋的謝時臣，明代畫史記謝氏「善畫，頗有膽氣，長卷巨幛，縱橫自如」，謝時臣傳世畫作亦多高頭大幅，如本幅題跋之蠅頭小楷，堪稱稀見。而署款「嘉靖丙申九月十有二日，七十四翁謝時臣識並書，以試老眼云」，若以此推算謝氏生年，當為明天順六年（1462），而非一般以為的成化二十三年（1487），謝氏卒年美術史尚無定論。

謝時臣之後題跋者徐霖（1462-1538），字子仁，號九峰、髯仙，又稱徐山人。長洲（今江蘇蘇州）人，出生於華亭（今上海松江），後移居金陵。明代戲曲家。七歲能詩，時稱奇童。十四歲中秀才，旋被誣革去，於是潛心於書畫和戲曲創作。正楷出入歐、顏之間，又喜趙松雪，而筆力遒勁，自成一家。尤精篆字，亦擅畫。徐氏性格倜儻豪爽，填曲富才情，精於格律，與散曲作家陳鐸並稱「曲壇祭酒」，又與謝承舉被稱為「江東三才子」。正德末，徐霖得武宗朱厚照欣賞，屢次召他入朝，辭而不就。徐霖曾作傳奇戲曲八種，今僅存《繡襦記》。

又，明清之際，出現許多若蘭小像及單景人物版畫，如康熙年間金史《南陵無雙譜》，取「忠貞、才節、事功、品性」等四十餘人作像，即包括蘇蕙。該人物手捧方錦，微蹙雙眉，面含憂色，與本幅仇英白描之「蘇蕙小像」相類，或以是幅仇英所作蘇蕙像為本；而仇英此幅，取蘇蕙持錦，欲寄竇濤，感概神傷之細節，亦有古人之藍本，誠如文嘉跋文所述：「則古人用筆，各有所本，明矣。仇實父繢若蘭像，師伯時白描法，圖本五彩，亦極工緻，是能以古式為則者」。

考餘者藏印如下：

邵泰（1690-1758），字歭東，號北厓。直隸人。康熙六十年（1721），登辛丑科進士，改庶吉士，授翰林院編修。能作擘窠大字，吳中匾額碑刻，多出其手。

陶邵學，字子政、子源。廣東番禺人。光緒甲午（1894）進士，官内閣中書。返粵後主講肇慶星岩書院，與朱啟連交往深厚，朱氏病逝後，陶邵學撰《朱君家傳》、《朱君啟連傳》，並為其出版詩文集。陶氏工詩詞，《晚晴簃詩匯》收錄其作六首，著《頤巢類稿》。

歐陽林平，其人不考，字竹平，號渤海後人。一說為廣州人。收藏頗豐，傳世作品中鈐有其藏印的重要作品，有吳彬的〈泛舟訪友圖〉、湛若水〈草書詩翰二頁〉、石濤〈翠蛟峰觀泉圖〉（香港藝術館虛白齋藏）、鍾曉〈行書詩札〉（香港中文大學文物館藏）等。

（本文獲授權轉載，不代表藝文格物立場）

關於邦瀚斯｜創於 1793 年，是全球規模最大且最著名的拍賣行之一，業務涵蓋藝術、古董、汽車及珠寶等多個範疇。主要拍賣廳設於倫敦、紐約、洛杉磯及香港，亦在倫敦騎士橋（Knightsbridge）、愛丁堡、巴黎、三藩市和悉尼等地舉行拍賣。邦瀚斯坐擁完備的環球網絡，於全球 22 個地區均設有代表，在 60 個專業拍賣領域上提供銷售顧問及估價服務。有關詳細拍賣日程及資料，請瀏覽bonhams.com。



「中國書畫」拍賣預展



日期｜12月5至8日

地點｜金鐘太古廣場一期2001室

