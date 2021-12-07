祝你快樂｜設計光譜用設計探討快樂本質｜茂蘿街7號

「設計光譜」 （Design Spectrum）近年多搞作，今次趁著人人都祝賀「聖誕快樂」的購物季節，帶著「快樂」主題邀請利志榮（Milk Design創辦人及設計總監）策展「給快樂的設計」（Delightful Design）展覽，與公眾一同思考「快樂」：「快樂」是人類窮其一生的根本追求，那麼設計如何為大眾帶來快樂？

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設計的基本原則，是為了解決問題，但在「功能」以外，還有更多可能。好設計不但能解決生活上實際的問題，更能滋養用家心靈，為人們帶來窩心、正面、持續快樂的感覺。2021年12月6日至2022年2月28日，香港設計中心（Hong Kong Design Centre）「設計光譜」 （Design Spectrum）茂蘿街7號展出逾30件來自本地及世界各地的設計企劃中，與公眾一同探討和分享如何想像、估量與追尋幸福快樂。

展覽從四大層面去探索設計師如何將快樂和設計連結，策展人利志榮通過設計界感官（sense）、心靈（mind）、意識形態（ideology），還有社會關懷（social）這四大面向，展述快樂如何由不同層面組成，以灌溉一種可持續的幸福感。

逾30件設計企劃來自香港、日本、韓國、英國、美國和荷蘭等地設計師及設計團隊，包括來自香港的設計師張煒詩探討「平衡」和「關係」的陶瓷作品；來自坪洲居民、自發出版獨立的地圖雜誌《島民》；致力推動共融理念無事設計有限公司的共融月餅禮盒；英國設計團隊LOFFI. 所設計的笑面單車手套；還有荷蘭海洋保育組織The Ocean Cleanup的環保企劃等等。

大會邀得本地藝術設計單位STICKYLINE，以其擅長的紙藝創作配合空間運用技巧，創作大型藝術裝置「山野漫瀾」，公眾可運用現場提供的材料，摺出花朵加入裝置，一同創作這個屬於大家的花園。

本地著名設計師參與：是次展覽非常榮幸邀請到香港資深設計師蔡楚堅（Sandy）作主視覺設計（Visual Design），Sandy巧妙地運用紅、黃、藍、綠四色建構成一個系統，這個系統變化多端，可伸延出無窮可能性。大會更將這四色設計製作成紙膠帶為禮品，讓公眾帶回家。

（綜合報道）