刺繡藝術｜日本藝術家用線繡出秋刀魚骨 食物動物刺繡幾可亂真

日本刺繡畫家Ipnot (@ipnot) 幾可亂真的刺繡工藝一直令人驚訝，他的食物系列亦很受歡迎，上月他的一個「鹽縫製秋刀魚」更在社交平台大獲好評。



第一張圖是Ipnot 拿著一捆紅、藍、黑、淺灰繡花線，第二張圖這些線已變成了一條吃得乾乾淨淨，只餘下頭、尾和骨的「烤秋刀魚骨」。細心留意，連魚骨黏萫的那些紅色魚肉，以及魚頭烤得變黑的那些部位，「烤秋刀魚骨」都有表現出來，非常細緻。

按藝術家所說，「魚骨」是用刺繡技術「法國結」刺出來的。按資料，法國結是十字繡中的一種，可以增強本來平面的十字繡作品立體感。作品因為實在令人驚訝，社交平台一星期已收穫了2萬多個like。

Ipnot 還發布了「烤秋刀魚骨」的製作片段，但就算有片為證，仍是神奇得難以置信：

除此之外，Ipnot 還發布了各種各樣的刺繡作品，例如「鱷魚」、「金魚」等動物刺繡以及「蛋糕」、「納豆」和「士多啤梨」等食物刺繡，全都幾可亂真：

因為日本過新年就會轉生肖，所以 Ipnot 在2022年1月初就做了這個栩栩如生的「虎年2022」刺繡：

虎年2022（IG@Ipnot）

未知下次藝術家又會繡出什麼驚人作品呢？

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