蔡元培墓表密碼追蹤及至珠海書院｜潘惠蓮

今年是中國近代偉大教育家蔡元培（1868—1940）逝世81周年，他在香港仔華人永遠墳場的墓碑，自2019年11月14日，被激進的大陸網民損毀後，便多了一個「保護罩」。日前到墳前悼念所見，跟事發後一星期的情況比較，被磨損的部份顯然已略加修補，碑上「蔡孑民先生之墓」七個大字重新塗上金漆，並有比上次更厚實的透明硬膠把整座墓碑圍封，以防墓碑再遭「毒手」。

文：潘惠蓮 ｜ 原題：香港的蔡元培墓表出自何人手筆？



1978年5月8日的《香港時報》報導（圖片由作者提供）

這座蔡元培墓碑於1978年5月7日舉行的春祭正式亮相，取代原高不足1.52米（5英呎），始置於1940年10月的白石墓碑。新碑除了保留書家名家葉恭綽親書的「蔡孑民先生之墓」七字模樣，還增添描述蔡元培生平重要事略的千字墓表，以金漆鐫刻青麻石上。過往由於資料不全，那千字墓表出自何人手筆？長期以來誤傳不斷，有錯說是臺靜農寫的，也有誤以為葉恭綽寫的。經筆者深入考證，確定那千字墓表是兩位老北大的合作成果，撰的是以寫駢文見稱的王韶生（1904─1998)，完稿後，交由書法名家莊嚴（1899─1980）寫成。

王韶生教授遺影（照片由作者提供）

千字墓表的下款是「香港、臺灣 國立北京大學同學會敬立」，並無註明二人名字。據1978年5月8日的《香港時報》報導，香港的北大同學會昨在蔡元培墓前舉行盛大的春祭，蔡元培墓的修葺擴建月前已竣工，墓地煥然一新！北大同學會廣邀香港的文化學術界近百人參加，由曾任北京大學教授的李璜主祭，時任北大同學會主席林伯雅恭讀墓表。85高齡的教育家黃麟書應邀致詞，讚揚蔡元培德學兼備，足為後世模範。

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時任香港中文大學新亞書院院長的金耀基教授，是獲邀出席當天春祭的嘉賓之一。他接受筆者訪問稱：他曾把當天見聞和感想寫成一文〈蔡元培先生象徵的學術世界──蔡元培先生新墓碑落成有感〉，在報刊公開發表。記錄了從北大同學會成員得知，該會早於蔡元培百歲冥誕之年（1968年），已感蔡墓年久失葺，有殘缺，乃倡議重修。新修的墓地較以往寛約五倍，地面舖設雲石，棄用原有較矮小的白石碑，新碑由四塊從臺灣花蓮採購回來的青麻石組成，呈長方型，合共濶約3公尺（10英呎），高1.67公尺（5.6英呎），厚15公分(6英吋)。整項修墓工程耗資約十萬港元。至於那新增的千字墓表，《香港時報》的報導只提及：「我國文壇鉅子莊嚴撰墓誌銘。」而金耀基卻記得墓表的字是由臺灣著名書法家莊嚴所書，撰和書是否同是莊嚴，就不清楚。

致電莊嚴在臺北的兒子查詢

筆者於是致電莊嚴在臺北的兒子莊靈查詢，確認其父莊嚴於1977年10月23日，應國立北京大學臺灣校友會邀請，為新修的蔡元培墓書寫墓表。墓表內容由香港北大同學會提供。莊嚴在日記中有記載此事，並引為平生快意大事之一。莊嚴1980年去世後，家人把他的生平經歷、日記和書法作品整理成書，於1999年出版《故宮、書法、莊嚴》一書，內有關於書寫蔡元培墓表的記述，並收錄了那墓表的拓本照片。

莊嚴（1899─1980），字尚嚴，號慕陵。籍貫江蘇武進。1924年畢業於北京大學哲學系，入北大國學門研究所工作。獲推薦進入清室善後委員會（臺北故宮博物院前身）擔任事務員，負責點查清宮文物。1925五年，正式受故宮博物院聘為古物館科員。1928年，被推薦到東京帝國大學考古研究室，進修考古學。1930年，受北大聘任返國，參加河北的考古工作。1933年，升任故宮古物館第一科科長。曾護送文物前往歐美巡迴展覽。1937年日本侵華戰事爆發後，負責守護大批文物隨中央政府遷徙。戰後的1948年12月，護送故宮南京分院文物至臺灣。1964年，升任故宮博物院副院長。1969年退休後，轉任中國文化學院（現中國文化大學）藝術研究所所長。是古物和書畫品賞鑒識專家、藝術教育家，擅書法，以瘦金體為最。

2019年11月21日蔡元培墓被大陸網民損毀一周後的情況（照片由作者提供）

那麼墓表內容是由何人所撰？筆者獲新亞研究所文史系教授何廣棪告知，是時任香港珠海書院文史研究所教授的王韶生所撰。何廣棪表示，這是王韶生親口相告。當年他們同在珠海書院文史研究所任教，十分稔熟。研究所內好些同事也知悉王韶生撰寫蔡元培墓表一事，因書法非王韶生所長，所以北大同學會另找人書寫。筆者翻查王韶生的著作，在1984年出版的《懷冰室續集》內，發現收錄了整篇以句號斷句的〈蔡孑民先生墓表〉。

王韶生（1904─1998），字懷冰。籍貫廣東豐順縣，1936年考入北京師範大學國文系，再入北京大學研究所國學門畢業，歷任國立中山大學、嶺南大學、廣州大學、國民大學教職。1949年來港，先後任教廣大、廣僑等書院，及香港中文大學崇基學院。1971年7月退休。同年9月，出任珠海書院文史研究所教授，1979年任所長。期間亦任教浸會學院及新亞研究所。至1989年再度退休。他的國學根底深厚，尤擅詩、詞、駢文，香港不少機構的紀念碑文和名人的墓誌銘，皆出自他的手筆。著有《國學概要》、《懷冰隨筆》、《懷冰室集》和《懷冰室續集》。

近期發現蔡元培墓碑上的受損大字已略作修補（照片由作者提供）

經此查證，現今的蔡元培墓碑，可說是三位老北大「三筆合璧」而成！其中書「蔡孑民先生之墓」七個大字的葉恭綽（1881─1968），輩份最高，約1903年入讀北京大學的前身：京師大學堂仕學館。1940至1941年間擔任旅港國立北京大學同學會主席。

1978年新增的千字墓表，並沒有用上標點符號。另經近年一些學者考證，墓表內有兩處記述失準。現在全文附上標點符號及註釋，以便讀者閱讀和研究。字體以碑文為準。

「先生諱元培，字鶴卿，號孑民，浙江山陰人。清同治六年十二月十七日生。其尊甫嶧山(1)先生從商，以長厚著稱。母周太夫人恆教以立身處世之道。先生早掇巍科，入詞林。自甲午中日戰役敗衂，我國朝野人士競言新學，始涉獵西籍，講求新知。及戊戌政變後，朝局益壞。 先生敝履尊榮，毅然出都，思以教育救國。初任紹興中西學堂校長，繼任南洋大學特別班教習，並創設中國教育會及愛國學社。旋以在滬秘密從事革命活動，為清吏偵悉，迺避地青島，習徳文為異日留學準備。乙巳加入同盟會。丁未赴徳，初居柏林，繼入萊比錫大學習哲學，尤重美學。期以美育陶冶人性，以代宗教。如是凡三年，譯著專書多種。辛亥革命軍起義武昌，東南各省底定。 國父孫中山先生就任臨時大總統，仼命 先生為教育總長，釐訂教育方針，學校與課程綱領，為全國教育奠一新基。後以袁世凱專政，乃憤而請辭。於民國元年秋，攜眷再度赴徳。二年，以宋教仁案發生，得滬電促歸，共謀討袁。二次革命失敗，去國赴法旅居數年。與李石曾、吳稚暉等創立留法勤工儉學會，並組織華法合作會，以謀兩國文化合作。五年，回國任北京大學校長。革新校政，祛除舊習，倡學術自由。由是舊學新知，兼容並包，俱臻蓬勃。而全國學術風氣亦為之丕變矣。八年，五四愛國運動發生，北京學生遊行示威，反對巴黎和約，且痛懲賣國僉壬，致多人被捕下獄。 先生營救保釋，並發表聲明，隨即離京，既而全國重要省市罷市、罷學、罷工，為北京學生運動聲援。政府終拒簽和約並罷免曹、陸、張三人，先生亦經挽留復任。於十三年(2)，仍以不與北洋軍閥合作引退。迨十五年，國民革命軍北伐勝利，定都南京。 先生先後受命任大學院院長、中央研究院院長，及監察院院長等職。嗣專任中央研究院長，創設專門研究機構，羅致專家學者，致力發展學術。抗日軍興，國府西遷。 先生在港就醫，不幸於二十九年三月五日逝世，年七十有四。噩音傳至陪都重慶，朝野震驚，政府明令褒揚。惟以對日戰事方酣，時艱道阻，未能迎葬國內。遂由 先生家屬與友生蔔葬於香港仔華人永遠墳場。 先生原配王夫人，繼配黃夫人先卒，周夫人近年亦逝。子四人：無忌、柏齡、懷新、英多，女二人：威亷、晬盎散居各地，旅港國立北京大學同學會同人每於春秋二季上塚，以表孺慕。因墓地年久失葺，乃倡議重修並立石於阡。昔曾子稱仲尼曰：「江漢以濯之，秋陽以暴之，皓皓乎不可尚已！」當今之世，惟 先生足以當之。先生門人、故北京大學校長蔣夢麟先生曾以詞誄 先生曰：「當中西文化交接之際， 先生應運而生，集兩大文化於一身，其量足以容之、其德足以化之、其學足以當之、其才足以擇之。」嗚呼！此 先生所以成一代大師歟！斯誄也，最足以狀 先生生平，並志於茲，以諗來者！



中華民國六十七年三月五日



香港、臺灣 國立北京大學同學會敬立



註釋（1）按蔡元培的《自寫年譜》(《檔案與歷史》季刊，上海市檔案館，1987年第四期)，他父親諱寶煜，字曜山。並非墓表上所寫的嶧山。



（2） 應是十二年，即民國十二年、公元1923年。蔡元培在這年7月攜眷出國，至1926年才離歐返滬。見王世儒編撰：《蔡元培年譜》，北京大學出版社，1998。



莊嚴在他寫的國立故宮博物院匾額前留影（照片由作者提供）

（本文不代表藝文格物立場）