M+展演空間首個展覽開幕　巴裔藝術家作品探討戰爭與暴力影響

位於當代視覺文化博物館 M+地庫二層的展演空間，於即日起推出首個展覽「納里尼 · 馬拉尼：視界流動」，展期至明年7月31日。



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納里尼 · 馬拉尼（Nalini Malani）是影像藝術和實驗電影的先驅，亦是今時今日其中一位最享負盛名的跨界別藝術家。她繪畫的背面繪畫和讓人猶如親臨其境的多媒體裝置藝術蜚聲國際，並結合以民間傳說、經典文學及神話為主題的個人敍事，以反思被剝奪權利的集體創傷。她的作品如夢如幻、層次豐富，鋪陳取材自印巴分治後一度淪為難民的個人早期經歷，致力探討戰爭和暴力的影響，以及女性面對的壓迫。

馬拉尼創作的動畫、裝置藝術、繪畫和行為藝術，均呈現出個人色彩及普世價值。「視界流動」呈獻三件主要作品《烏托邦》（1969—1976）、《回憶瘋狂的梅格》（2007—2019）及《你能聽見我嗎？》（2018—2020），展現她在過去五十年採用新科技、不斷推陳出新的創作方式。是次展覽聚焦藝術家獨特的敍事方法──其療癒國家分裂帶來的創傷及為社會不公發聲的力量。

納里尼 · 馬拉尼在她於孟買的工作室中 照片由藝術家提供 攝影：Johan Pijnappel

【藝術家簡介】納里尼 · 馬拉尼1946年生於英屬印度（現巴基斯坦）卡拉奇，現居於孟買，其作品縱橫貫穿電影、影片、裝置藝術、畫作及表演藝術。她繪畫的背面繪畫和讓人猶如親臨其境的多媒體裝置藝術蜚聲國際，並結合以民間傳說、經典文學及神話為主題的個人敍事，以反思被剝奪權利的集體創傷。



【展覽地圖】

【展覽詳情】

名稱：納里尼 · 馬拉尼：視界流動（Nalini Malani: Vision in Motion）

地點：西九M+博物館The Studio, B2 level

日期：即日至2022年7月31日（逢星期二至日）

時間：早上10時至下午6時（逢星期二至四、週末及公眾假期）／ 早上10時至晚上10時（星期五）

費用：免費

（參觀訪客必須提前預約）

