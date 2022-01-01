蕭紅在香港｜袁培力查香港大時代書局原址述蕭紅在港初期生活

編按：2022年是民國作家蕭紅逝世80周年。本版獲授權選輯蕭紅研究者袁培力文章，連續數周談談蕭紅在香港的一些事情以紀念。



蕭紅（資料圖片）

1940年1月17日中午，一架從重慶飛來的道格拉斯DC-2降落在香港啟德機場，從飛機上下來了兩位東北青年作家，一位是蕭紅，另一位是端木蕻良，他們是夫妻。藍色的維多利亞灣呈現在眼前，吹來的風有一股鹹濕的海味，到了，這座聞名遐邇的殖民地海港城市。

文：袁培力 ｜ 原題：蕭紅在香港的輝煌和隕落



他倆找到了九龍尖沙咀樂道，這是一條南北向的小路，185米長，距尖沙咀碼頭500米，屬於繁華地帶。

他們來到樂道8號2樓的大時代書局，這是一個有三間房的公寓，主管這個書局的是孫寒冰，他當時在四川北碚復旦大學，端木蕻良和蕭紅在北碚對他說要去香港，孫寒冰說也好，去了就給大時代書局編「文藝叢書」吧。

《黃金時代》海報（資料圖片）

香港是個生活費用很高的城市，孫寒冰給端木蕻良安排這個工作是為了在經濟上幫助他們。見過了大時代書局的同事，蕭紅和端木蕻良就去找住處，在金巴利道諾士佛臺3號租到了房，這裡離樂道有700米，端木蕻良到大時代書局上班10分鐘即可走到。

他倆吃飯在樂道13號搭夥。樂道13號是《財政評論》社，《財政評論》和大時代書局都是中央信託局常務理事孔令侃出資辦的，實際是一套班子兩個牌子，端木蕻良負責文藝編輯，倒不用在《財政評論》做事，他也不懂經濟。

當時都知道大時代書局是孔家出資設立的，端木蕻良去大時代書局工作，給他和蕭紅帶來一些負面影響。

安頓下來後，端木蕻良和戴望舒取得了聯繫。戴望舒是香港《星島日報》的副刊主編，發過蕭紅的文章，端木蕻良的長篇《大江》正在《星島日報》連載。

+ 5

很快戴望舒就到諾士佛臺拜訪，並接蕭紅和端木蕻良渡海去港島薄扶林道自己的住所「林泉居」去做客。「林泉居」是一座四層的白色樓房，周圍環境很好，戴望舒的妻子穆麗娟很熱情，邀請蕭紅和端木蕻良搬過來住，蕭紅因為才在諾士佛臺租了房子，就說過一陣再說吧。

戴望舒

1月30日，香港《立報》發消息說蕭紅和端木蕻良來香港了，住在九龍。2月5日，中華全國文藝家協會香港分會在港島干諾道大東酒店舉行聚餐會，歡迎蕭紅和端木蕻良來到香港，蕭紅在會上報告了重慶文化食糧恐慌的情形，希望留港文化人加緊供應工作。

大東酒店為永安創立初年的旅遊事業項目（資料圖片）

（蕭紅紀念系列1，下周續。本文不代表藝文格物立場）