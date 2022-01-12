開卷樂｜同行兒女為正義　盼自由歸於這裏——韓國民主運動史

雖然南韓（編按：本文介紹之書稱韓國為南韓，下同）於1987年實現民主，至今已經超過三十年，但近年政壇仍不時爆出醜聞，譬如前總統李明博涉嫌貪污受賄、朴槿惠於2017年被彈劾下台。今天的政治環境與歷史有千絲萬縷的關係。香港中文大學社會科學院全球研究課程助理講師鍾樂偉醉心研究南韓社會文化，曾出版《韓瘋——讓世人瘋狂的韓國現象》以及《心韓——攻陷人心的韓流真面目》。2020年年底，他出版了《如果那天到來——南韓民主化進程》，勾勒出南韓民主進程及代歷史脈絡。

文︰林立勝



逆權之始：419運動

民主從來不是從天而降，靠的是人民的堅持。書的第一章就以「逆權之始：419運動」，講述南韓民主化的開端。日本因二戰戰敗投降，結束在朝鮮半島三十五年的統治之後，大韓民國於1948年正式成立，留美推動朝鮮半島獨立運動的李承晚成為首位民選總統。正當所有人以為這是向民主踏出的重要一步，李承晚政權卻希望建立強勢政府，對抗共產北韓，強勢形象在韓戰後更為明顯。李承晚逐步收窄言論自由，更以維護國家安全為由，將反對派污名化為共產主義叛逆者，以高壓手段打壓之，民選政府頓時走向了獨裁。

書名｜如果那天到來；作者｜鍾樂偉；出版：蜂鳥（2020/12）

香港電台文教組節目《開卷樂》由鄭政恆、黃怡、馮傑主持，逢週六晚上9時30分至10時，港台第二台播出。節目重溫 : https://podcast.rthk.hk/podcast/item.php?pid=541



1960年總統選舉中，時任總統李承晚指斥對手曹奉岩為共產黨黨員，並迅速執行死刑，甚至於大選時舞弊，企圖連任。大批民眾上街抗議，並於4月19日演變成暴力衝突，最終警方開槍鎮壓以致百多名市民死亡。十日後，李承晚因失去民眾及美國政府支持而被迫妥協，流亡夏威夷。

圖為光州5.18民主墓地（韓國觀光公社）

軍人專政獨裁年代

隨後，第二任總統尹潽善繼位，他下放權力，改由議會內閣領導國家。正當民眾以為可以透過抗議運動將韓國「撥亂反正」的時候，尹潽善卻遲遲未能拯救國家經濟，軍人朴政熙乘機發動政變，登上總統寶座。朴正熙上任後運用軍法統治，扼殺民眾享受自由的空間，甚至一度修改憲法，令自己可以「無期限連任」。

民主化的路程無法一蹴而就，過程必有高山低谷。1979年，朴正熙被暗殺，時任軍隊少將的全斗煥於兩個月後發動政變，掌握軍政大權。南韓全國各地爆發大型示威，抗議全斗煥不合法的統治。全斗煥頒布緊急戒嚴令，嚴禁市民集會或公開發表任何政見言論，並派兵拘捕反對派領袖。正當全國面臨打壓之際，在光州這個地方，示威者無懼軍政府打壓，堅持上街抗議，更爆發軍民衝突。全斗煥最終下令軍人開槍射殺市民，軍用直升機對手無寸鐵的市民亂槍掃射，造成多人死傷，這就是為人所知的「光州事件」。鎮壓行動令韓國以至全世界嘩然。

全民抗爭成功關鍵

在光州事件後，全斗煥成為總統，民眾無力感甚重，但市民仍沒放棄爭取民主，終於看見曙光。1987年全斗煥於任期屆滿前企圖延長任期，韓國爆發六月抗爭，多達五百萬市民上街。期間，大學生李東洙自殺明志；學生朴鍾哲被警方水刑迫供時窒息身亡；學生李韓烈不幸被警方的催淚彈射中後腦致死……一個又一個名字在韓國人心中，難以忘懷。

在國內及國際巨大壓力下，全斗煥最終宣佈修改憲法，建立總統直選制。雖然制度改變了，但及後南韓多個總統捲入貪污醜聞，如前總統李明博涉嫌貪污受賄、朴槿惠干政風波等，顯示政圈的保守力量依舊存在。文在寅上台後能否改善過往政府積習，還有待時間作見證。

電影迷看南韓

除了文字以外，電影也是了解南韓民主化的另一扇窗。90年代，韓國社會逐漸開放，不少電影都刻劃過往不敢提及的敏感政治題材。鍾樂偉也是韓國電影迷，書的附錄亦推薦多部與韓國民主抗爭相關的電影。譬如李滄東導演的《薄荷糖》，透過回想主角自殺的心路歷程，回顧他在光州服兵役、奉命殺掉抗爭者的經歷，細看政權如何改變一個溫柔青年的命運；至於以光州事件為背景的《逆權司機》，戲中主角金萬燮原是政治冷感的的士司機，後來目睹軍人在光州射死平民，冀在政府封鎖消息的情況下，將屠城的消息公諸於世。

幾個世代的南韓人付出血汗換取民主，手中的選票得來不易。其他仍在為民主奮鬥的地方，又能否等待那天到來？

（本文原刊於報章專欄《開卷樂》，此為加長版。本文不代表藝文格物立場）