攝影展覽｜邱良親手放曬的珍貴銀鹽原作照片｜顯影PhotogStory

已故著名香港攝影家邱良（Yau Leung，1941-1997）一生用鏡頭記錄生活，他熱中於捕捉香港1960及1970年代的社會面貌，定格草根階層的生活點滴，以照片觀照香港翻天覆地的變化。

文：顯影 ｜ 原題：《百變香江》——邱良逝世25週年紀念展



在港數十年的攝影生涯，正好永誌着回歸前的民生片段，見證着帶動潮流的焦點，見證着港人創造傳奇的辛勤努力成果。 攝影家邱良，1997

近年興起一股舊照片風潮，舊香江的黑白風情，著實令人懷念。在眾多為香港留倩影的舊照中，已故的邱良（1941-1997）是其中一位經得起時間考驗的攝影師。他於1960年開始在街頭拍攝市井百態，不僅為電影明星掌鏡，也捕捉小朋友的童真歲月，記錄那個純真年代的生活點滴，寫實的畫面中帶着詩意，即使半世紀後仍值得細細回味。

《六十年代太平山下香港島》，1960年代（邱良作品，由顯影PhotogStory提供）

沙龍及寫實的橋樑

1950及1960年代是香港沙龍攝影的盛行時期，何藩、陳復禮、顏震東、簡慶福，全是攝影界響噹噹的名字。邱良雖是後來者，但也曾被歸類為沙龍攝影師，與他相識十多年的攝影師李家昇說，沙龍攝影講求光線與構圖，對邱良的照片或多或少有影響，不過他的拍攝題材，如街上的孩童、雨天的人力車伕、徙置區擔水及告士打道的《儷人行》等畫面，都傳神地捕捉草根階層的生活寫照，顯示出他的寫實功力。

《高士打道》，1961年（邱良作品，由顯影PhotogStory提供）

「傳統攝影常常簡單分為沙龍畫意與寫實攝影，邱良的年代正好處於兩者之間，他其實受1960及1970年代的寫實主義攝影所影響（包括布列松），風格偏向寫實。邱良的建樹是在香港的沙龍及寫實攝影之間建構起一座橋樑，他的作品正好代表那個時代。」李家昇說，邱良與上一代的沙龍攝影師不同，他非常願意去接觸新的事物，私底下也是一位很隨和、容易相處的前輩，「他雖然未必完全了解新一代攝影師的創作，但他並沒有排斥，會欣賞大家的作品」。

《後巷主婦》，灣仔，1961年（邱良作品，由顯影PhotogStory提供）

當年雖說很多人對沙龍攝影興致勃勃，不過絕大多數只視攝影為業餘興趣，邱良的難得之處在於，他一生都從事與攝影相關的工作，在紀實攝影及街頭攝影領域均頗有建樹，也曾擔任多本雜誌的編輯。

推廣攝影藝術不遺餘力

1965年至1970年，他在國泰機構（香港）電影有限公司擔任攝影師，之後1971年在邵氏旗下的《南國電影》月刊任職攝影師，拍攝電影製作的場景，同時拍攝不少明星名人，如武打巨星李小龍、張徹導演以及陳寶珠、蕭芳芳、狄娜等演員。

《街頭圖書館》，灣仔柯布連道，1961年（邱良作品，由顯影PhotogStory提供）

1973年，他創辦《攝影生活》月刊，可惜只維持數年時間，停刊之後，1980年起在《攝影藝術》擔任編輯。該雜誌最初在1960年代由攝影家陳復禮創辦，可惜雜誌叫好不叫座，一直缺乏廣告，出版僅三年便停刊，原班人馬在翌年創辦《攝影畫報》。1980年，《攝影畫報》沿用當年雜誌的名字，以另一間公司的名義創辦《攝影藝術》，邱良擔任編輯，一直工作至離世前夕，可謂為推廣攝影藝術不遺餘力。

《南柯美夢》，中環威靈頓街，1966年（邱良作品，由顯影PhotogStory提供）

李家昇與邱良在1980年代中相識，當時邱良是《攝影藝術》雜誌總編，身為專業攝影師的李家昇替《攝影畫報》寫專欄（之後也在《攝影藝術》寫），「我們時常在展覽上碰見，那時兩間雜誌社在同一幢大廈，我有時會去找他聊天，因而慢慢變得熟識。後來我舉辦展覽時，照片冊也是由他出版。」

遺願

踏入1990年代，隨著雜誌廣告逐漸減少，《攝影藝術》最終在1990年代中停刊。然而福禍總相依，這反而令邱良有更多時間整理及編輯自己的照片。卸下雜誌編務工作後，邱良在同一幢大廈設立工作室，得閒便會拜訪位於樓上的 《攝影畫報》編輯部。據《攝影畫報》前總編輯伍小儀憶述，當時他在工作室發生意外，親戚朋友有兩日時間無法聯繫他，後來發現他在工作室因失救而死，年僅五十六歲，可謂英年早逝。

《左擁右抱》，深水埗，1963年（邱良作品，由顯影PhotogStory提供）

回歸前夕，當時已有一股懷舊潮，邱良開始整理1960及1970年代的照片，1992年出版的《爐峯故事》是他逾三十年攝影生涯的作品精選，亦於1994年在藝術中心舉辦同名展覽。之後他還出版《飛越童真》（1994年）及《百變香江》（1997年）等書籍，值得一提是《百變香江》，他在書中對照1960年代及1990年代拍攝的照片，呈現同一地方在不同時空的迥異面貌。原本他計劃出版《百變香江》下冊，可惜一直未有機會實現，離世後，三聯為他出版《香港故事 1960’s-1970’s》（1999及2012年）。

《百變香江》，1997年（邱良作品，由顯影PhotogStory提供）

邱良的攝影集，是他生於斯、長於斯、影於斯的見證，他不僅以生動的鏡頭記錄下當時香港社會的面貌，捕捉草根階層那種質樸的感染力，同時在急速發展的社會中，保留一份生活的閒情逸致。

（本文不代表藝文格物立場）

作者簡介｜顯影（PhotogStory），香港一個專注攝影寫作的平台，透過攝影了解歷史與世界。



2022年是香港回歸25周年，也是邱良逝世25周年。藝文平台「文化者 The Culturist」及攝影平台「顯影 PhotogStory」共同策劃邱良紀念展《百變香江》（City Vibrance: Hong Kong），展出多張邱良於1960至70年代拍攝，以及由攝影家親手放曬的珍貴銀鹽原作照片，相片也呈現當時港人的樸素日常以及生活的閒情逸致，是難得的集體回憶。除了珍貴原作照片，展覽也難得呈現邱良生前常用的相機及他任職多年的《攝影藝術》雜誌等，觀眾還可在會場購藏1997年出版、已絕版多時的《百變香江：邱良攝影珍藏九七版（上）》。此書誕於回歸年，出版後不久邱良便意外離世，籌備多時的下冊也就隨着作者溘逝而成為消失的檔案，這沒有下集的攝影集也就是邱良的絕世遺作。《百變香江》珍貴在於其歷史價值，也是邱良與父親的一次難得的「合作」。攝影集中多幀四十年代的原版照片，是邱良亡父拍攝的珍藏，邱良重新跟着父親的腳蹤再拍攝一次，以鏡頭對照和回味滄海桑田的急促變遷，是一次平行時空的父子聯手合作。四分之一個世紀之後還看今朝，改頭換面又是一番景象。



《百變⾹江》（City Vibrance: Hong Kong）

邱良逝世25週年紀念展



⽇期：2022年1⽉7⽇（星期五）至1⽉23⽇（星期⽇）

時間：下午1時至7時（星期三四休息）

地址：The Culturist's Playground | 上環⽂咸東街105-107號利⽂商業⼤廈6樓

