插畫｜Anton Gudim簡約風畫出生活點滴　穿梭理想與現實間的幽默

面對工作生活種種壓力、理想與現實出現莫大差異時，我們不時會感到氣餒和沮喪，甚至感到迷茫及無力，不知為何而活。這時候，俄羅斯插畫家Anton Gudim的作品或能為你帶來一點動力。

Anton Gudim正職是一名 IT工程師，5年多來一直以繪畫為主要興趣。他正常一周在在辦公室工作5天，空餘時間在日常生活中汲取靈感和做筆記，然後在晚上才創作他的插畫作品。他的IG專頁「Gudim_public」吸引116.9萬名粉絲追蹤。

在一次訪問中，Anton表示自己畫畫的興奮由小時候開始︰「我和哥哥小時候真的很喜歡畫畫。後來就學，然後就是大學。我也會透過畫畫來娛樂自己和朋友。但這對我來說從來都不是『生活大事』。我有『畫好東西』的技能，但沒有開發它，也沒有將它應用到我的圈子之外。也許，我成為插畫家是受到我的技術專長所影響，在工作上一切都太缺乏創意了。所以我開始畫畫，以某種方式彌補我生活中缺乏創造力。」

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Anton 的插畫畫風簡約，卻往往發人深省，令人不自覺地會心微笑。插畫內容有時詼諧有趣，但有時亦會令人反思，諷刺日常生活中的荒謬，突顯「理想」與「現實」間的矛盾。他的漫畫別具原創風格，以一種挑戰讀者重新思考他們周圍世界的方式。有時讀者甚至要重看一兩次，然後猛然頓悟當中笑點。

他認為︰「我的風格是在沒有我參與的情況下形成的。我只是畫畫，它過著自己的生活。」他又形容自己︰「我認為自己沒有過人的發明創意天賦。每個人都可以在其生活中發現一些有趣或奇怪的東西，你只需要嘗試更準確地看待事物並朝著這個方向前進。」

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Anton 其中一個插畫系列名為〈Yes, But〉。當中利用兩幅簡單的圖畫，展示出人們一方面對某種「理想」的追求，同時卻對其他方面採取截然不同的態度。透過生活瑣事的對比，不時令讀者產生共鳴，忍不住被Anton的幽默感逗樂。

假如大家對Anton Gudim的作品感興趣，不妨前往其IG、網頁了解更多。

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