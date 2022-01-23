索馬利蘭共和國｜一個不被承認的國家　國旗是怎樣的｜查花

「一千美元一隻駱駝！要不？」眾多攤販在駱駝市場裡叫嚷著，駱駝一隻跟一隻地走上貨車，另一邊的牛和羊被分為每十隻左右一排，牠們身上都畫有獨特的標記。我纏好頭布往前走，在這個戰後帶點荒涼的都市中，還能看到當年空軍大規模轟炸的痕跡。

文：查花 ｜ 原題：獨一無二的國旗 ｜ 來自《那些陪我走過世界的故事》，格子盒作室出版



一班男人在沙地上橫排坐著，把一捆捆鈔票毫無遮掩地售賣；戴綠色頭布的小女生從校門探頭窺探，害羞地對我一笑；坐在露天茶座的伯伯叫侍應過去，點了一杯巧茶請坐在對面的我喝；文化中心的職員請我務必要去參觀那千年岩石壁畫，說那是他們最珍貴的文化產物。

一九九一年索馬利亞（Somalia）發生內戰，分裂出不同的政權，當中索馬利亞北部的部落聯合起來成立了索馬利蘭共和國，終從索馬利亞中獨立出來，可卻成為了一個不被大部分地方承認的國度。

我從埃塞俄比亞東面轉了數程車才來到邊境，在酷熱的天氣下帶著行李到處找車，幾為狼狽。

作者簡介｜查花（Chary Lin），香港旅遊寫作及多媒體製作者、手工藝導師。二〇一八年展開長達527天的流浪之旅，策劃了「Happiness Project」，帶著畫簿沿途訪問別人何謂「快樂」。曾於澳洲及日本工作，於土耳其敘利亞學校及印度當義工。喜歡挑戰神秘地，如遠征南極洲、拜訪非洲原始部落、探索北韓地帶、深入前蘇聯和南斯拉夫國，及踏足多個於地圖上不存在的國度。首部旅遊紀事著作《那些陪我走過世界的故事》榮獲第14屆「香港書獎」、入圍「第18屆-教育城-十本好讀」（中學組）候選書目。



一路上都有埃塞人跟我說這個地方很危險，我可沒碰上危險，只遇到我見過最友善的人民。在首都哈爾格薩（Hargeisa）的大街小巷裡，幾乎每個人都會跟你熱情地打招呼和聊天，也有司機免費載我和其他當地人一程，有的甚至會特意把車停下來，只為問我今天過得好不好。

我一向有收集一些特別國家的手搖小國旗的習慣，但在這裡找了兩天也找不到，自己又不想走太遠，因為索馬利蘭政府規定，所有旅客必須有持槍保鑣同行方可離開首都範圍。入夜前我走入一間餐廳，碰上正在跟朋友吃晚飯的當地大學生Z，閒聊下得知我想買國旗，他在飯後陪我到市集尋找，但走到腳都痠了，也始終找不到。

「你明天還會在這裡嗎？」他問我。

「會的。」

「放心吧！明天我會想辦法找到國旗給你，到時候再電話聯絡你！」

（〈獨一無二的國旗〉上。下篇續。本文獲授權轉載，不代表藝文格物立場）