專訪︱銅鑼灣嶺南虎畫作品展　獨家展出數碼化大師名作

壬寅虎年臨近，利園區聯同香港中文大學文物館呈獻《壬寅說虎慶新春》藝文活動，於銅鑼灣利園一帶展示10幅由中大文物館展覽《壬寅說虎》中精選嶺南書畫，當中包括3幅首次以數碼動態方式呈現的大師作品。香港中文大學文物館童宇博士表示，傳統文人水墨畫中，「虎」是以較可愛或溫馴的形態呈現，直至近代才開始普及虎虎生威的猛虎形象。在這次展覽中，公眾可以從近三百年的書畫作品中，看到箇中畫風遞變。

文：賴家俊

攝：賴家俊、主辦單位提供



我們常說「虎虎生威」、「如龍似虎」，可見「虎」在中國文化中有活力剛猛的象徵意義。然而，中國傳統水墨畫中老虎的形象大多是溫順乖巧，可愛可親，與現在兇猛威武的樣子大相徑庭。童宇博士表示，傳統文人水墨畫中的老虎，威猛形象比較少見，卻大多帶點趣致可愛，這是由於古人多未能親睹老虎容貌所致，而且受到宗教題材中仙人伏虎的形象影響，他們筆下的老虎大多可為人所順服，所以形象也多以家貓作類比。

香港中文大學文物館童宇博士。(賴家俊)

這次展出的國畫為文物館精挑館藏，大部份是近代嶺南畫派作品，當中包括畫派創始人高劍父、高奇峰兄弟，及他們啟蒙老師居廉等其他享譽嶺南書畫界的名家作品。童博士表示，嶺南畫派高氏兄弟曾留學日本，他們把當時日本新興的京都畫派技法帶回中國，這派畫風強調用筆寫實；而嶺南畫派誕生適逢清末革命年代，畫派主將大多與革命派人士過從甚密，「猛虎」形象正適合當時高舉的革命進取精神，受到這股時代氛圍影響，畫虎題材備受政治人物歡迎，嶺南畫派也因而誕生了不少以老虎、獅子和雄鷹為題材的作品。

這次展出作品見證了近代嶺南畫壇的變遷，亦可一見近代書畫對傳統的繼承與創新。

展品中清代居廉（1828-1904）和方薰（1736-1799）的畫作，正體驗傳統水墨畫技法。居廉在《臥虎》中混用了「撞水撞粉」和「抹骨法」的技巧，整幅作品並未用筆勾勒輪廓（抹骨法），先在畫紙上染一層墨，再撞上清水或其他顏色墨水，讓原墨化開營造幽美感覺，讓老虎有一種抽象而趣致的形象；方薰的《摹唐寅玉骨仙人軸》，畫中故事則取自唐人傳奇，有較濃厚宗教色彩，根據民間故事畫中仙女吳彩鸞被貶下凡後與凡人結為夫婦，後來再得重返天庭機會，正是騎虎升仙，因此畫家筆下的老虎也是與人可親。

另一展品張善孖 （1882-1940)《伏虎》，見證民國畫壇早期流行怎麼虎畫，這幅畫作亦是張大千與二哥張善孖合作的鎮館之藏。張善孖曾在日本留學，《伏虎》同時混合了傳統技法和嶺南派手法，用筆兼工帶寫，虎頭比較隨意而虎身卻工整，背景帶有傳統水墨的寫意，整個構圖有動有靜，張善孖先畫出作品，其弟張大千則於三十年代為作品題字。

高劍父、高奇峰是嶺南畫派重要領軍人物，這次分別展出高奇峰《夜嘯》（1889-1933）和高劍父《病虎》（1879-1951）。《夜嘯》用上了嶺南派常見的渲染手法，有別於傳統水墨畫的留白，嶺南派常以渲染做出月夜或雪地的背景，讓野獸看上去更凶猛，而畫中猛虎仰天長嘯，配上畫家的題詩，得知渲染的背景正是夜色。

嶺南派的畫風有明顯的日本畫風風格，隨著三十年代中日兩國交惡，這時代背景讓高劍父開始嘗試擺脫日本的影響，重返傳統水墨手法。高劍父在《病虎》中用筆蒼勁，畫風抽象之餘不失寫實參照，童博士表示，高劍父曾向友人簡又文（文物館館藏捐贈者）表示，畫中老虎因為腳傷而怒目圓睜，表情驚恐，可見近代畫師根據了自身觀察或動物學知識來創作。

虎宗親圖 鄭家鎮 (1918-2000) 年份：1986年 鄭家鎮是資深報人、漫畫家及水墨畫家。鄭氏自幼醉心漫畫創作，無師自通。他的漫畫於1958年在報章上刊載。他亦醉心國畫，鄭氏走遍名山大川，以筆墨記下自然美和感受。他的作品包括書法、人物、風景、速寫和漫畫等在香港被廣泛展出。

這次展品中選出鄭家鎮《貓虎宗親圖》(1918-2000)、高奇峰《夜嘯》和張善孖《伏虎》三幅作品，以新穎生動的數碼方式，活現畫作中老虎的微妙神態，讓傳統名作在現代演繹下頓時變得栩栩如生。鄭家鎮《貓虎宗親圖》成於1986年，畫家以漫畫手法融入水墨創作，秉承漫畫跨張特點，畫中老虎特別肥大，更以情節佈局，為老虎身旁添上小貓，一大一小，一花一白，二獸眼神交流，呼應「貓虎宗親」。

童博士表示，上世紀二十年代主理利園區家族已開始接待廣東國畫研究會成員，這批人不少留在香港宏揚畫藝。時至七十年代，家族主理的利園大廈每逢新春，都會復刻放大經典名畫掛於建築外牆。大樓又經常展出所藏國畫，向公眾推廣嶺南文化，部份藏品後來由家族成員於七十年代捐贈當年剛成立的中大文物館，開啟了兩個構機藏品間之交往淵源。

中大文物館每年都於農曆新年舉辦生肖文物展，今年限於疫情原訂展覽《壬寅說虎》部份作品轉至利園區展示，原展品亦現已於Google Arts & Culture免費向公眾開放，館方希望待疫情緩和後《壬寅說虎》展覽可再次向公眾開放。

【活動地圖】

【活動詳情】

名稱：利園區《壬寅說虎》精選作品展

日期：即日起至2022年2月28日

時間：上午11時至晚上9時

地點：利園一期辦公大樓地下、希慎廣場9樓Urban Sky及利園一期及利園二期天橋

