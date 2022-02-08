周俊輝最新香港景物畫展　塔羅牌下的寓言世界︱展覽

香港藝術家周俊輝憑《香港街道》和《電影繪畫》等系列作品而為大家認識，這一系列作品以令人熟悉的畫面，重現了港人視覺下的香港城市景觀和電影觀賞集體回憶。周俊輝自2017年開始了新的系列創作─塔羅系列，這次他故意改變以往的創作模式，讓語義不明的影像主導內容。雖然主動地預設了某種框架，但同時⼜隨性地讓抽出的塔羅牌圖像帶領⾃⼰進入抽離現實的空間。過程就像將不受控制的事物不停地理性化重組及拆解。作品加入⼤眾熟知的香港景物作為背景，讓觀眾遊⼷於藝術家創造的寓⾔世界。既有懷緬與敍事，⼜因為塔羅牌的開放性詮釋⽽打開介乎過去與未來的想像領域。



周俊輝，《In the Mood for Love》，油畫布本，10 x 14 cm，2021(Touch Gallery)

{占前} 顧後

周俊輝作品往往帶著時間的軌迹。是次展覽亦表現出過去、現在、與將來的⽚刻。在電影系列中，藝術家選取的情節緊扣年代的⼈和事，為觀者帶來集體回憶。時事新聞的元素貼近當下的⽣活，帶出及時性的議題。這些既有影像是已發⽣的歷史，也包含了他⼈的社會觸覺。

占前 {顧後}

作品引入塔羅圖像的隱喻，引向未知。

塔羅牌充滿各種典故符號及多種指涉，是⼀道連接期盼和現實的橋樑。這系列作品展示出周俊輝對這個多變年代的反應。以理性敘事與隨機組合的創作結果，讓作品意念處於懸浮狀態。當尋找理性與感性的同時，卻發現永遠也找不到絕對的⼀⽅。當下社會狀態種種的不確定，塔羅系列或許是藝術家為這時代留下的最佳註腳。

加入「混合並置」 創作概念

周俊輝無論在技術上和意念取向上都傾向寫實主義，他的作品在⼈和事互動頻繁的香港可謂⼗分適切，閑熟的技法和準確的擷取亦⼀直被受認同。

雖然他的技巧與媒介傳承⻄⽅具象繪畫，但⽅法卻是後現代的範疇。他較早前電影和新聞系列主要以「挪⽤」為主，巧妙處理了原始⽂本和仿擬的問題，同時連接電⼦和傳統⼯藝媒體。

塔羅牌系列則沿襲過去風格，並加入了「混合並置」 的概念，⼲擾了單⼀訊息⽽産⽣混雜和不確定性，把詮釋權和觀眾⼀起分享，⼀同詮釋這個多變的年代。

周俊輝作品(Touch Gallery)

藝術家簡介︱周俊輝於香港中文大學藝術系先後取得藝術學士（BA）及藝術碩士（MFA）。2012年以藝術家身份參選香港立法會「體育演藝文化及出版界」。近期曾參與展覽包括:「周俊輝」（2018年紐約奕來畫廊）、「每個東⻄上都有一個有效期」（2016年紐約凱尚畫廊）、「威尼斯集合點」（2015年威尼斯雙年展）、「香港眼」（2012年英國薩奇畫廊）、「利物浦雙年展」（2012年）。曾獲獎項包括「香港藝術中心三十周年大獎」、「Sovereign亞洲藝術獎」等。



【展覽地圖】

【展覽詳情】

名稱：周俊輝「永遠在⽬前之後」

日期：即⽇ ⾄ 3 ⽉ 6 ⽇（星期⼆⾄⽇ ）

時間：中午 12 時 - 下午 7 時

地點：⾹港中環荷李活道 10 號 3 座 201-203 室Touch Gallery

費用：免費

