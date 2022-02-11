展廳保安為780萬無臉名畫加眼睛　「怪畫」惹訪客注意揭事件

大家在博物館看抽象藝術時，可能曾嘗過腦中閃過一個念頭──為這件藝術品加上自己神來之筆，讓它更賞心悅目。可是理性告訴大家，這個念頭一旦付諸實行，除了破壞作品原貌外，自身也會付上刑罰代價。然而，最近在俄羅斯一所畫廊，卻給人發現館藏一幅價值74萬英鎊（約780萬港元）的無臉人物畫，神不知鬼不覺地給人偷偷加上一對隱約可見的「眼睛」，而為參觀者偶然所發現。



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上年12月7日，兩名參觀葉卡捷琳堡市葉利欽中心的抽象藝術展訪客，無意間發現藝術家Anna Leporskaya的作品《Three Figures》（1932-1934），畫中三名無臉人，其中兩人遭人用筆畫上兩眼。

經調查後，葉利欽中心在一份聲明中未透露姓名但據信是一名60歲的保安塗污作品，他受聘於中心外判的保安公司，他在到中心第一天上班便萌生了「美化」這幅畫的想法，並付諸實行用原子筆破壞作品。警方已對故意破壞行為展開調查，一經定罪可處以 395 英鎊（約4100港元）罰款和一年的勞改判刑。

受破壞的作品本來由莫斯科的國家特列季亞科夫畫廊借來，目前已送到莫斯科畫廊進行修復，根據修復專家的說法，損壞可以清除而不會對藝術品造成任何長期損壞，而修復成本估計為 2,470 英鎊（約2.6萬港元）， 據《藝術報》報道，保安工作的外判公司會支付修復費用，而畫作本身亦投保了74萬英鎊保險。

藝術家Anna Leporskaya （1900-1982） 是著名的前衛俄羅斯藝術家 Kazimir Malevich 的學生。 除了繪畫外，她也是一名瓷器師，曾與其他前衛藝術家如 Nikolai Suetin 和 Lev Yudin等合作。除了特列季亞科夫畫廊，她的作品還廣泛地出現在俄羅斯博物館的收藏中。

西班牙修復名畫愈整愈衰

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兩年前曾在西班牙發生類似事件，當地一名私人收藏家想要清潔巴洛克大師Bartolome Esteban Murillo（1618-1682 年）珍貴畫作《聖母無染原罪》（Imaculada），但因為省錢將清潔工作交給一名只收 1200 歐元（約10000港元）的修復師清理。結果這名專門清潔古董鏡和家具的修復師，把畫作弄得面目全非，畫中人物五官被毀，油漆被弄髒，就算再交其他專人修復亦無法挽回而繼續惡化。

新聞來源：The Art Newspaper

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