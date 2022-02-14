大會堂60年｜倫敦愛樂1962年演奏聲檔出土　當年黃牛炒高5倍

今年3月2日，是香港大會堂建成六十周年紀念日。這座位於中環愛丁堡廣場5號的會堂，是有史以來香港最大型的公共文娛中心，數十年來見證了多不勝數的知名音樂家和樂團在此演出，陪伴一代代市民成長，早已成為港人集體記憶的一部分。

文：李夢



舊香港大會堂始建於1866年。（Public Domain）

六十年前世界知名的倫敦愛樂首度訪港、在大會堂演出的其中一個珍貴錄音，是首次公開，被第四台台長蕭樹勝（Jimmy）笑稱是「秘密武器」。

這座位於中環愛丁堡廣場5號的香港大會堂，於1962年3月2日落成。（康樂及文化事務署提供）

為慶祝大會堂60年，香港電台第四台製作一系列誌慶節目，包括由音樂歷史學者周光蓁主持，將於3月份，逢星期日早上10時播出的《大會堂前傳》，介紹在大會堂落成之前香港的表演場地及活動；以及1962年倫敦愛樂樂團訪港紀念節目。



Jimmy一直知道港台當年曾直播這幾場音樂會。

五年前，一次偶然的機會，他聽同事說港台設在上環的倉庫中有2000多盒錄音亟待整理。出於好奇，他前往探看「尋寶」，沒想過其中竟然正包括1962年倫敦愛樂樂團首次到訪香港的音樂會錄音。

1962年3月4日 《工商晚報》

透過對照塵封錄音帶上的日期及各項史料，最終確證是當年音樂會錄音。寶貝尋獲，雖說因年代久遠而略有雜音，但質量尚好，讓他和同事們欣喜不已。

1962年3月5日《南華早報》

那一次的遠東之行，為慶祝立團30年。一行九十位樂手，連同指揮沙俊、樂團經理貝拉凡頓和兩位樂團行政人員，先到印度，再來香港，其後又飛往菲律賓、澳洲和錫蘭。

透過對照塵封錄音帶上的日期及各項史料，最終確證是當年音樂會錄音。（香港電台提供）

在港停留數日間，共演出五場音樂會，場場滿座，一票難求，連背台的合唱席都坐滿。黑市門票更炒高五倍價錢！有人以為西洋古典音樂未必吸引到本地觀眾，但結果座上多是華人。

六十年前倫敦愛樂在當時全新落成的香港大會堂中所演奏的首場及末場音樂會，將在 3月4日及5日晚上8時一連兩日播放，第一場的曲目包括艾爾蘭的《倫敦序曲》、佛漢威廉士的《泰利士主題幻想曲》、史達拉汶斯基的火鳥組曲，以及西貝流士《降E大調第五交響曲》。最後一場的曲目有韓德爾的《水上音樂》組曲、戴流士《鄉村羅密歐與朱麗葉》選段《漫步至天堂花園》、香港鋼琴家趙綺霞擔任獨奏的莫扎特第12鋼琴協奏曲，以及下半場柴可夫斯基的《第五交響曲》。當年共五場音樂會中，僅最後一場演出協奏曲，且請到的獨奏家是香港本地鋼琴家，看得出樂團在曲目編排和嘉賓邀請上，頗費一番心思。

Jimmy特別介紹，兩晚節目除播放當年音樂會的完整錄音，更分別訪問60年前在大會堂任副經理的資深藝術行政人員陳達文，以及現時生活在美國、仍積極演出及教學的趙綺霞。往昔與當下交疊，聽眾宛如穿行於時空隧道，一窺香港大會堂的昨天與今天。

「香港大會堂一直是數代香港人的集體回憶。」Jimmy記得自己少時聽的第一場音樂會便是在大會堂，直到後來拍拖，都常常和女朋友同去大會堂聽音樂會、看演出，散場後再漫步至中環碼頭，乘天星小輪過海，晚風習習，十分愜意。後來成家立業，大會堂仍是他一家的好去處。

香港大會堂的故事，說來說去，都是人的故事。

香港電台第四台製作一系列「香港大會堂六十年」誌慶節目

1)1962年倫敦愛樂樂團為香港大會堂演出揭幕音樂會【首場】3月4日（星期五）晚上8時【末場】3月5日（星期五）晚上8時。播放頻道︰港台第四台（FM97.6-98.9）、https://radio4.rthk.hk

2)《大會堂前傳》由音樂歷史學者周光蓁主持，為你介紹在大會堂落成前香港的表演場地及活動。播出時間︰3月6日起，一連四個星期日早上10時。播放頻道︰港台第四台（FM97.6-98.9）、https://radio4.rthk.hk



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