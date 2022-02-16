微型小鳥剪紙栩栩如生 印度藝術家千件作品望人關注生態環境

來自印度的剪紙藝術家Nayan Shrimali和Vaishali Chudasama ，於數年前開始了一項為期 365 天的挑戰，每天都用紙和水彩畫創作微型鳥類藝術品。



後來，這個原本只有 365 天的項目變成了更大的計劃，他們更一直持續創作到 2020 年，最終創作了 1000 件藝術品。每件藝術品都由素描開始，再從紙上草圖繪製不同的圖層，然後把圖層切割下來後就可以人手上色，最後把圖層拼在一起，成為這些色彩繽紛的小鳥。

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每個作品大約需要 4-8 小時才能完成，取決於不同鳥類的羽毛和顏色等等細節。他們指作品最具挑戰性的部份，是在小紙片上畫出鳥羽毛的陰影。

由30日變1000件

這個系列開始於 2017 年的一個雨天。Vaishali 與 Nayan 當時在工作室中附近的一條水渠，一隻明亮的黃色小鳥（金黃鸝）在他們頭上飛過。 他們當時未知那隻是什麼鳥，卻被那亮黃色深深吸引。 第二天，他們開始尋找那隻黃鸝，並去了許多不同的地方，在那段時間裡，他們發現附近原來有許多不同種類的鳥類。受到啟發，他們就決定以微型尺寸製作細緻的鳥類紙模型，令更多人欣賞到這些小鳥的美麗。

這系列由2018年開始，最初只是一個為期 30 天的挑戰，但因為非常受歡迎，他們決定變成年度項目，最終更擴大到 1000 件藝術品，其中還包括其他動物和植物，並於 2020 年 9 月 27 日完成了挑戰。

Vaishali 與 Nayan 在每一個小鳥的帖文中，都會介紹那隻小鳥的特性和現況。例如琵嘴鷸（Calidris pygmaea）的作品他們就寫到：

琵嘴鷸是一種小型涉禽，在俄羅斯東北部繁殖，在東南亞過冬。 此物種現時為極危物種，據說自 1970 年代以來繁殖種群已顯著減少。 到 2000 年，該物種估計的成熟個體為 350-500。

琵嘴鷸 (Calidris pygmaea) ,IG@nvillustration

二人希望透過藝術展示這些珍稀鳥類的美麗姿態，讓人更加關心環境和動物保育。

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