與楚原導演的一片之緣：表錯七日情｜司徒衛鏞

「管他天下千萬事，閒來輕笑兩三聲。」在2018年第37屆香港電影金像獎，獲終身成就獎的得主楚原，上台領獎時所發表短短一番話，已盡顯其文采與豪情。大概是本地頒獎禮有史以來，其中一段最鏗鏘有聲，感人肺腑的話，令現場觀禮者無不動容。

文：司徒衛鏞 ｜ 原題：閒來輕笑兩三聲



楚原導演雖然年紀一把，仍中氣十足，字字珠璣擲地有聲，難得他思路清晰，出口成章，之前有謠傳他腦退化，看他的精靈，謠言不攻而破，是造謠者的腦有問題才對。

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我與楚原導演有一片之緣，當年參與《表錯七日情》的製作，電影意外地賣座，破了邵氏很多紀錄，方小姐大喜着楚原開拍時裝片，找我當美指。那段時候我們經常接觸，楚原很喜歡到太子道咖啡屋，我們一周有數天都泡在咖啡屋內講電影的事，他很健談，名為講戲，但大部份時間像聊天。他學識很好，東西南北都可講一餐，與這位前輩談天，確是件賞心樂事。

楚原頗有感性一面，對電影別有一番見地。雖然拍了大量古龍武俠小說，但比其他的血漿導演，他多一份文藝的氣息，事實他遠在60年代拍的《可憐天下父母心》，到70年代初執導的《七十二家房客》，都有其可觀性，我覺得在他的文藝世界更感性。

他在頒獎禮上的感言，顯然發自內心，不需看稿，沒有斷片，完全一氣呵成，與其說對大會的謝詞，不如說是人生的自我總結。且讓我們再回味他送給大家的幾句話：「當你回首往事，不因碌碌無為而悔恨，不為虛度年華而羞恥，你便能很驕傲地說，你無負此生。」

一路走好，楚原導演。

（本文轉載自作者Facebook帖文。本文不代表藝文格物立場）

作者簡介｜司徒衛鏞，專業商業設計及形象顧問、資深多媒體創作人；廣告片導演及監製，曾應聘在海外各地攝製廣告，屢獲外國專業奬項；電影美術指導，曾獲香港電影最佳美術指導金像獎。

