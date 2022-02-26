茶杯頭大冒險｜由極難遊戲回到動畫 重現30年代美國卡通風格

《茶杯頭大冒險》在NETFLIX上映不久，就成為兒童排行榜前列之選。這套由遊戲改篇的動畫，畫風讓人想起早期的迪士尼卡通，以及美國動畫先驅弗萊舍工作室的作品。



《茶杯頭》遊戲

這套動畫改編自遊戲《茶杯頭（Cuphead）》，這款由StudioMDHR 開發的橫向卷軸動作射擊遊戲，以復古畫風、懷舊爵士樂與極高難度而廣受歡迎。

玩家扮演遊戲同名角色茶杯頭（Cuphead）或馬克杯人（Mugman），由於欠下賭場老闆惡魔債務而被惡魔命令執行討債工作來抵償，因此前去和各種敵人與BOSS戰鬥。

遊戲玩法與《魂斗羅》、《洛克人》等類似，茶杯頭以魔法子彈射擊敵人，並能以道具和學懂新技能強化自身能力，協助擊敗敵人。但與其他橫向卷軸動作射擊遊戲相比，《茶杯頭大冒險》更着重於BOSS戰。

這遊戲雖然可以無限次接關，但因為角色只要受傷數次就會死，要由關卡頭再開始，加上BOSS的攻擊多變複雜，因而遊戲難度很高，但同時亦成為不少機迷的挑戰之選。此遊戲得到了不少獎項，例如金搖桿獎中的「最佳視覺設計」，遊戲大獎中「最佳美術指導」及「最佳獨立遊戲」等，是2017年獨立遊戲中的突出作品。

《茶杯頭大冒險（The Cuphead Show!）》動畫

《茶杯頭大冒險》由 Netflix 動畫(Netflix Animation) 製作，每集14-16分鐘，第一季共12集。作畫除了繼承遊戲的30年代復古風，亦有配上微縮模型，令畫作顯現更為特別。

在動畫可以找到不少舊美國動畫的彩蛋，例如茶杯頭逃離迷宮，就和弗萊舍工作室 (Fleischer Studios) 的《 Betty Boop - Bimbo's Initiation》類似：

馬克杯人在樹林中看到「鬼樹」被嚇，就令人想到迪士尼的《白雪公主》：

當然，最直接的當然是劇中的壞人「King Dice」，他的角色設定來自於美國著名爵士歌手凱伯·凱洛威 （Cab Calloway），而凱洛威多次在弗萊舍工作室的作品中「現身」：

弗萊舍工作室

StudioMDHR 由 Chad Moldenhauer與Jared Moldenhauer兩兄弟共同成立，二人在童年時看了不少30年代的卡通，當中包括了弗萊舍工作室的作品。

相信很多人都聽過迪士尼，但或者對弗萊舍工作室有點陌生。弗萊舍工作室是一家美國動畫工作室，由 Max 和 Dave Fleischer 兄弟於 1929 年創立，一開始由他們經營，直到被派拉蒙影業收購。在鼎盛時期，弗萊舍工作室是影院卡通片的主要製作人，而迪士尼是其在 1930 年代的主要競爭對手。大力水手（Popeye the Sailor）與貝蒂娃娃 （Betty Boop）就是弗萊舍工作室的作品。

POPEYE手上的船錨紋身，是代表他成功橫渡大西洋的標記。

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