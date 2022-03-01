烏克蘭局勢︱俄羅斯退出威尼斯雙年展　俄藝術界倡不合作反戰活動

隨著俄烏戰爭爆發，兩國在全球參與的各項活動均受到影響，將於今年四月舉行的第59屆威尼斯雙年展，主辦單位於上周發布和平呼籲，「希望國際外交能夠找到力量，在盡可能短的時間內尋求共同的和平解決方案。」，然而於周日(27日)，俄羅斯館宣布退出，而烏克蘭館是否開展仍前景未卜。



多國爆發連串反戰示威。(Getty)

藝術家Alexandra Sukhareva和Kirill Savchenkov以及策展人 Raimundas Malašauskas 於上周日表示，他們將不再參加俄羅斯展館工作。Savchenkov和Sukhareva在社交媒體上聯合發文表示，烏克蘭的政治局勢導致他們退出俄羅斯館：「當平民在導彈的砲火下死亡，當烏克蘭公民躲在避難所中，當俄羅斯抗議者被壓制時，藝術就沒有立足之地。」Malašauskas在另一份聲明中表示，作為 1989 年蘇聯解體前曾居住在蘇聯的立陶宛人，他覺得無法繼續組織該展館。「鑑於俄羅斯的軍事入侵和轟炸，我無法推進這項目工作......這場戰爭在政治上和情感上都難以忍受。」

然而，俄羅斯館並沒有公布另覓藝術家和策展人替代，昨日俄羅斯館組織者Russian Federation Pavilion在社交媒體發文，稱「俄羅斯館將不參加2022威尼斯當代藝術雙年展」。

目前俄國一些機構通過關閉藝術展覽或暫停未來工作來抗議俄軍攻擊烏克蘭，例如俄羅斯最重要博物館之一，位於莫斯科的車庫當代藝術博物館便於上周末表示，將停止為Anne Imhof、Helen Marten和其他國際知名藝術家的展覽做準備。與此同時，Ragnar Kjartansson 在莫斯科 GES-2 文化館舉辦展覽亦提前幾星期結束。

莫斯科車庫當代藝術博物館(Wikimedia Commons)

俄藝術組織推加密社區助烏國

在俄羅斯圍攻烏克蘭之後，世界各地都爆發了反戰抗議活動。莫斯科的示威活動遭到俄羅斯當局迅速鎮壓，無數示威者被捕，在譴責俄國出兵的國內反對聲音中，當中包括幾位著名的俄羅斯藝術界人士。Nadya Tolokonnikov 是 Pussy Riot 的創始成員，是當地普京政權批評者，他發起了一個去中心化自治組織 （DAO）──一個群眾外包決策（crowdsourcing）的加密社區，為幫助流離失所和處於危險之中的烏克蘭人及組織籌集資金。

俄國本土亦爆發連串反戰示威。(Getty)

AES+F 由俄羅斯藝術家 Tatiana Arzamasova、Lev Evzovich、Evgeny Svyatsky 和 ​​Vladimir Fridkes 組成，他們代表俄羅斯參加了 2007 年威尼斯雙年展，在 Instagram 上分享了一個「黑色方塊」。該圖畫在 2020 年的美國Black Lives Matter 運動抗議活動中流行起來，象徵著團結和抗議。俄羅斯政府警告說，任何參加反戰示威的人都會承擔「法律後果」。

德國新聞媒體《Deutsche Welle》在戰爭爆發前一天採訪了幾位烏克蘭人物，其中許多人呼籲西方藝術家對俄羅斯採取強硬反戰立場。受訪烏克蘭作家Andrei Kurkov 表示「身為作家和藝術家，我們對時局的影響力比我們上一代同業，在第一次世界大戰和第二次世界大戰期間的影響還要小！」但他認為「這並不意味著人們應該保持沉默。我懷念的是來自世界其他國家走在前沿的藝術家，他們有清晰的立場。法國、德國、美國藝術家的聲音在哪裡？需要由藝術家來改變他們的政府。」

烏克蘭館藝術家身在戰區

威尼斯雙年展俄羅斯館停辦之際，同樣參展的烏克蘭館是否如期開幕也懸而未決。烏克蘭館的組織者表示，他們被迫暫停原訂展出 Pavlo Makov 作品的工作。

現年 63 歲烏克蘭畫家 Pavlo Makov 雖然生於俄羅斯，但他自 5 歲便搬回故鄉烏克蘭， 一直以來也視自己為烏克蘭人，近年與幾位藝術家出售畫作，用以籌集資金資助一位士兵朋友購買軍事用品。90 年代起其作品曾展示於俄羅斯的普希金博物館，但自從 2014 俄羅斯掀開對烏克蘭戰事開始，他就拒絕再於當地參展，他最近接受訪問時曾表示，「我不會逃離我的家鄉，雖然我不能真的去戰鬥。」

據《藝術報》報道，Makov 與家人一起在被圍困的哈爾科夫市避難，而三位策展人都留在首都，策展團隊的其他成員則在烏克蘭西部城市利沃夫。Pavlo Makov 和策展人Lizaveta German、Maira Lanko 和 Borys Filonenko於上周四在Twitter宣布：「我們沒有直接的危險，但情況很危急，而且每分鐘都在變化。目前，由於我們的生命受到威脅，我們無法繼續處理展館項目。」

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