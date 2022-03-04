展覽︱新晉畫家胡浚諺個人畫展　從花卉枯榮看現代生活

疫情下大家多了居家工作，會有更多時間細察家中景物及其光影變化，若果家中添置了鮮花，更加感受到艷麗的鮮花，由璀璨到凋零的生命變化。新藝潮畫廊即日起推出《午後五時: 胡浚諺作品展》，展出油畫家胡浚諺的十二張靜物畫，當中正以放於家中花瓶的花束為題材，與大家看百花在不同階段的變化。



胡浚諺的繪畫風格精細寫實，繪畫脈絡受十七世紀荷蘭畫家（Johannes Vermeer, 1632-1675） 影響，喜愛描繪光線的微妙變化，同時也受益於西班牙的新寫實主義，創作題材以平實的現代生活為主。他常以近乎凝視的觀察角度繪畫對象物，並透過對物件和光影的微妙變化處理，將轉迅即逝的景物記錄於畫布上，寫物寄情，亦表達自己的心境和人生態度。他以細膩的筆調表現平凡的事物以及生活空間，尋找隱藏於日常的詩意，是一位以繪畫記錄現代生活的畫家。

這次展出的系列作品以花卉為主題，是胡浚諺近三年來主力繪畫的題材。他畫的並非在大自然中的花卉，而是置放於花瓶中作為家居點綴的花束。胡浚諺認為，即使是這些作為裝飾品的花卉也是一種生命體，也在無聲地經歷生命的變化，其各種生命形態有獨特的吸引力。固他以寫實的筆觸將包括鬱金香、玫瑰、繡球花、百合花等花卉在不同階段、不同時間和不同光源下的狀態記錄，透過層次和細節的精妙處理，呈現出它們生命的痕跡。例如作品《五點鐘的陽光》描繪出處於最後花期的鬱金香，在殞落之前卻是綻放得最燦爛，映襯著一天之中最美麗也是最後的陽光，既令人感慨生命的奧妙，亦引申出我們對自身生命、人和空間之間關係的思考。

香港藝術家胡浚諺

藝術家簡介︱成長於香港的胡浚諺於2003年赴澳洲留學，畢業於墨爾本皇家理工大學(RMIT)純藝術學士，期間獲得最優秀畢業創作獎，曾赴西班牙跟隨寫實主義大師López Garcia及Golucho學習繪畫技巧，現居台灣。他一直活躍於香港藝術圈，於2017年參與新藝潮博覽會獲得「新藝潮國際藝術家金獎」，其後又獲巴塞隆拿的MEAM美術館邀請，參與《超越語言》中國當代藝術家聯展。近年作品得到香港、台灣和海外的收藏家支持，亦獲一新美術館、蘇州美術館等藝術機構收藏，是極具潛質的香港年輕一代畫家。



【展覽地圖】

【展覽詳情】

名稱：《午後五時：胡浚諺作品展》

日期：即日至2022年3月18日（逢星期一至五）

時間：下午2:30至6:30

地點：新藝潮畫廊（香港中環威靈頓街86至90號通濟大廈2樓201室）

費用：免費

查詢：電話：3749 9878或電郵：cs@artnextexpo.com



【一齊回顧以擅長繪畫人性孤獨、美國畫壇大師 Edward Hopper的作品！】