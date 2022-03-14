用100円一包的石塑黏土做1:1空條承太郎 最後用了多少錢？

日本有位石塑黏土造型家常常接受「挑戰」，以黏土做出各種精緻雕塑／「首辦模型」。最近的一個作品就以100円一包的石塑黏土做材料，做出《JOJO 奇妙冒險》其中一位男主角空條承太郎的等身大雕塑。這個作品究竟花了多少錢，又花了多少時間完成呢？



「制裁你的，是我的替身」

因為迷上了2019年再度動畫化的《多羅羅》中的角色百鬼丸，Challenge Clay Craft 在2020年尾開始製作雕塑。她說自己的座右銘是「低價格，高品質」，因此她使用的物料，如石塑黏土、刮勺、砂紙及鐵線等等，都可以在「100円店」買到。

在網上詢問網民想她做哪個角色時，《JOJO 奇妙冒險》的其中一位男主角空條承太郎以41%得票率勝出，Challenge Clay Craft 也接受了「挑戰」。以下是她的製作過程：

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整個雕塑/「首辦模型」花了兩個月，共用了159包100円石塑黏土，即大約 $1060 港幣，這還未計上用掉的鐵線、書法紙和 1L 膠水。

除了空條承太郎外，Challenge Clay Craft 話去也做過不少動漫人物的等身大雕塑，例如《我的英雄學院》中的轟焦凍，和《東京卍復仇者》的Mikey。

石塑黏土 vs 紙黏土

想起黏土，很多人會想圯小時候的紙黏土（Paper clay），其實不用燒、只靠乾燥也能硬化的黏土有很多種，上述的石塑黏土 （stone powder clay）就是一例。

石塑黏土是石粉與紙漿等成份混合而成，可後期打磨，乾後堅固，可用於製作大面積的作品；紙黏土由紙漿與樹脂和黏土混合而成，乾了亦很硬，但較為脆。因此，做人形創作和塑性雕刻時，很多人都會選用上色性能好，堅硬得來又能輕鬆修整打磨的石塑黏土。