展覽︱韓國文化院《與其在以後》　思索人生最佳排序

面對繁忙的都市生活，很多人的行事曆都排滿了密密麻麻的日程，有堆積如山的事要處理。究竟我們應該如何就事情排序，如何分辨「迫在眉睫的事」和「可待日後才做的事」？由駐香港韓國文化院（下稱文化院）主辦的《與其在以後(Instead of an Afterwards)》展覽，便透過五位韓國藝術家的作品，與大家重新想像，思索人生最佳排序。



《與其在以後(Instead of an Afterwards)》展覽（香港韓國文化院）

這是文化院首次以公開招募方式進行的展覽，參與的藝術家包括李炫宗、丁戴暻、田惠註、包蓉、及許守延。這次展覽主題圍繞「時效性」這個主題，重新考慮了現有的優先事項，將其分為「緊急需要做的事情」和「以後可以做的事情」。通過處理非「當下」的事物來呈現與現今潮流有共鳴的部份，帶出比現時所見更深刻的內容，並消除「時間」和「時效性」之間的一連串區別。五位藝術家透過把不同時代的參照點和各自的態度重疊，提供多種新觀點來探討現今情況。

除了現場參觀之外，在4月開始，主辦單位亦將設立VR線上參觀版本。

【展覽地圖】

【展覽詳情】

名稱 : 《與其在以後(Instead of an Afterwards)》

時間：即日至 5 月 14 日

地點：PMQ元創方B座香港韓國文化中心6-7樓

主辦單位：香港韓國文化中心

參展人：李炫宗、丁戴暻、田惠註、包蓉、許守延

策展人：崔那燠

