勿說是推理｜冒險改編大勝利｜還是日本｜湯禎兆專欄

今季日劇整體水準低迷，菅田將暉《勿說是推理》大捷可說是理所當然。只不過仔細對照一下，即使田村由美的原作已屬突破千三萬本的超暢銷作，台前幕後為電視劇改編所付出的努力，仍是絕對值得肯定的。

文：湯禎兆 ｜《勿說是推理》完勝誌



首先，菅田將暉的影響力早已不限於一位演員而已，原著中的久能整說話溫柔且女性化，在電視劇則提議變為喋喋不休的長氣袋——他直指因與原作者田村會面後，發現她對事事均好奇不已，於是把她的說話方式與主人翁整融為一體。

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至於漫畫與電視劇之間最大的改動，任何有看過原著的讀者，均不難發覺是在女主角身上——原本風呂光聖子不過為一大配角，現在卻突然躍升成與ＲＡＩＫＡ並駕齊驅的女主角，可謂壓倒性的更動。這也是原作者自身的建議，甚至連選角伊藤莎莉也是她的提案——是她心目中演技出色且深愛的女優（漫畫中是一位形象可愛清爽的女生，和伊藤莎莉風格完全不同）。

事實上，在電視劇中，不但把大量其他角色的「戲份」移植至風呂光身上（最明顯為「橫濱連續殺人事件」，菜鳥刑警川邊的角色被「消失」，戲份差不多全數轉移至她身上），甚至為她度身訂造了不少新場面及對白（「雨落俎上」一回中，風呂光找久能整破解暗號正屬全新創作，後來在「橫濱連續殺人事件」中，她正好以此技法破解連續殺人犯的「十」字之謎，反映當中的成長），可見田村對風呂光的鍾情及投射。

一千三百萬本的讀者群並不可恃，即使是超暢銷作，仍需抱持如履薄冰的誠敬之心，才可以再上層樓。我由衷期望續集的出現——事實上，部分原著內容也未有採用，如「狩集家遺產相續問題」；一旦化成影像，又是《犬神家一族的陰謀》之新變了。

（圖片與題目為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場）