The Garden｜以妻子與庭園為主角 拍下如古典畫般的神聖意象

對美的永恆探究和追索驅動古今無數創作，美國藝術家 Erik Madigan Heck 的攝影集《The Garden》便以藝術實現一場毫無隔閡、直接置身於「美之體驗」中的生命，進而體現脫俗的純真和悟性；書中的 73 幅影像宛如耐著性子層層疊色的古典畫，將美國新英格蘭的自然景致，拍出令人難以置信的神話氛圍。



「當星光伊始，你該閉上雙眼嗎？」、「冷靜自持的靈魂提問：踽踽獨行是否較不理想？」與其試圖釐清《The Garden》裡隨影像間歇浮現的文句涵義，不如理解為烘托畫面質地的涓流，令瑰麗的唯美主義更趨飽滿。在本書中，色彩彷彿液體般消融了界線，化為伊甸園似的場景與夢幻濃烈的情緒；天主教聖像的意象和神話典故在《The Garden》中若隱若現，穿梭在以色彩為基礎的敘事間，喚起精神的原型 (archetype)，以及消亡和重生的過程。

由於本系列以 Erik Madigan Heck 的妻子和 2 個幼子為主角，且大多攝於自宅附近，起先難免令人聯想起其他直視家庭生活面貌的當代攝影集，例如 Sally Mann 在 90 年代挑戰社會認知、野性十足的《Immediate Family》。然而，《The Garden》的色調和構圖拿捏得無比精準，俐落地刨除親密關係隱含的敏感和不安，毫無冗贅的影像表層下透出理性與感性的對話痕跡，說明本書真正的主題其實是色彩本身，以及經攝影行為創造而出的美學可能性。

除了視覺外，Erik Madigan Heck 亦觸及其他感官，多方構築《The Garden》描繪的世界觀。創作計劃中包含一張與尼德蘭音樂人 Frits Wentink 合作的黑膠唱片《Safe Passage》，收錄古典樂、聖歌和電子音樂，以及名為 “The Garden” 和 “Safe Passage” 的 2 支香水，也由 Heck 親自與法國香水品牌 Les Eaux Primordiales 攜手調製。兩樣產品皆在其他通路獨立販售。

Erik Madigan Heck 於 1983 年生於美國明尼蘇達州，從 14 歲開始接觸攝影，高中時期便榮獲年輕藝術家聯盟所頒發的學術藝術獎金獎，並在紐約帕森設計學院取得藝術創作碩士學位。

Heck 於 2013 年榮獲紐約國際攝影中心的 Infinity Award（無限獎），除了已出版個人攝影書《January to August》、《No Photos Please》、《Old Future》、拍攝十餘支錄像作品外，也與不同國家的雜誌如 TIME、The New Yorker、Numéro 和 Nike、Comme des Garçons、Thom Browne 等品牌合作，並在英國、美國、尼德蘭、加拿大、瑞士、德國、俄羅斯等國的大城市舉行展覽。

（圖文經moom bookshop授權轉載，標題由編輯撰寫．本文不代表藝文格物立場）

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