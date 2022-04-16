西班牙藝術家花崗岩上雕出柔軟感覺 為何要刻意抹去人為痕跡？

西班牙雕塑家 José Manuel Castro López 將花崗岩和石英石，手工雕刻成令人著迷的流體雕塑，可說是對礦物的可延展性作出新的詮釋。



López 非常關注石頭的自然形狀和質地，他通過獨特的雕刻技術，將普通的石英和花崗岩製成具有妨織物紋理，或者看起來好像是用黏土製成，柔韌且柔軟的形體。 這些石頭在López 手上，令人有一種錯覺，覺得石頭是否因歲月的流逝，而變得柔軟易變。

其中一些石頭雕塑，看起來好像有皺紋和摺痕，就像有人把石頭捏了一下那樣；又有一些像被刀切了一下，露出石心顏色，如被「片皮」般的石頭。但有趣的是，這些雕塑的人為痕跡被藝術家刻意抹去，使它們看起來像是被自然侵蝕成這些不自然的形狀，令藝術作品流露出自然美。

López 在一次訪問中說，「我與石頭的關係不僅是物質上，更是魔法上的......它們表現出來，它們服從我，我們亦相互理解。」

藝術家本人，圖片來源：IG＠josemanuelcastroescultor

José Manuel Castro López 1959 年出生於西班牙拉科魯尼亞的一個村莊，於坎泰羅斯大學（Escola de Canteiros，直譯為「石匠學校」）學習石雕、造型和雕塑，此後定期在歐洲展出，近年則在澳洲創作。

如對他的作品有興趣，可以到他的IG上支持。