鬼滅之刃｜社會悲劇的批判｜還是日本｜湯禎兆

忽然想說《鬼滅之刃》，因為看到日本著名的社會學者宮台真司（他是研究援助交際問題的前行者）在分析《鬼滅之刃》為何在日本廣受歡迎時，提及過去廿年日本影視界被認定為出色的作品，均有一明顯特色：就是指出眼前人間的生存方式出了問題，於是加以批判，帶出正確合義的見解來，而他認為《鬼滅之刃》正是典型代表作之一。

文：湯禎兆 | 原題：《鬼滅之刃》的批判套路



套用在《鬼滅之刃》上，其實也明顯沿此套路。《鬼滅之刃》要批判的，正是無視他人的各家自掃門前雪生存方式。早在電視動畫版中的《那田蜘蛛山篇》已充分說明，累殺死父母乃至病態地強迫其他鬼成為家人，正是由他自幼身體孱弱無法融入常人生活開始。

到了近期完播的《遊郭篇》，其實已接近畫公仔畫出腸的直白方式交代——妓夫太郎與墮姬兄妹的成鬼故事，在最終回已表白乃被外在的冷血者迫成。炭治郎與禰豆子作為對倒形象，旨在提醒大家一體兩者——其實兩端都是異化至極善與極惡的象徵，同樣不真實，但也屬潛在於你你我我體內的可能性之一。

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用較為貼地的說法：就如目前日本的在宅死問題益發嚴重，每四人當中原來就有一人乃孤獨死。後者的自我封閉不向他人求助，固然有釀成悲劇的責任，但與此同時身處宅外如你我的普通人，漠視四周的警號訊息，對一切視若無睹置若罔聞的袖手旁觀心態，也是共業成災的「幫凶」之一。

《鬼滅之刃》的成功，大抵就是建構出以上的「悲劇的共有感」，令大家隨時可代入當中角色，而又暗地裏認同文首提及的批判他人生存方法方程式的要旨來。

（圖片與題目為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場）