舒特拉秘書Mimi Reinhardt逝世 享年107歲

整理「舒特拉的名單」的Mimi Reinhardt，在四月八日於以色列荷茲利亞逝世，享年107歲。在1942-1945年間，Reinhardt曾為德國商人奧斯卡·舒特拉（Oskar Schindler）工作，整理他聘請的猶太人名單，幫助他在二戰期間拯救超過千名猶太人。

舒特拉的助手

Mimi Reinhardt於1915年在維也納出生，在二次世界大戰爆發之際搬往波蘭克拉科夫。1939年納粹侵佔波蘭後，她被囚禁於克拉科夫猶太隔都（Kraków Ghetto），隨後在1942年被送往鄰近的普瓦舒夫集中營（Kraków-Płaszów Concentration Camp)。

當時Reinhardt以傑出的速寫技巧和流暢的德語在營中獲得一份行政工作，後來她被派往舒特拉於布林利茨勞動營（Brünnlitz labor camp）的辦公室，整理舒特拉聘請的猶太人名單。在後來與以色列猶太大屠殺紀念館的採訪中，Reinhardt指出她當時對於名單的重要性並不知情，即管如此，她還是把自己婚後的姓名Carmen Writmann，連同兩名朋友的姓名一拼放到名單上。

在戰後，Reinhardt與兒子Sasha Weitman重逢並一同移居莫斯科，而她也在該處遇上她的第二任丈夫。後來他們一家搬去紐約，在紐約住了五十年。在2007年，92歲的Reinhardt搬往以色列與兒子一同生活，並在以色列度過了人生最後的五十年，此前Reinhardt在集中營的事蹟並不為人知。

救濟猶太人致戰後一貧如洗

舒特拉與1939年與猶太會計師斯特恩開設「德國搪瓷製品廠」，最初願意聘請猶太人只是因為他們要求的薪金遠低於波蘭人，後來由於目睹納粹暴行，決定利用自己親衛隊的身份，賄賂並說服當時的德國軍官讓工廠改為生產彈藥，並聘請大量的猶太人，以必要工人的名義保護他們。

工廠最初只得7名猶太員工，隨著戰爭加劇，在最高峰時期舒特拉曾經庇護了超過1200名的猶太員工。Reinhardt指雖然自己跟舒特拉沒有很多的個人接觸，但舒特拉當時並沒有將猶太人當成低人一等，而是平等地對待他們每一個人。

舒特拉大部分的積蓄都用以賄賂納粹軍官或救濟猶太人，以致他戰後一貧如洗，移居阿根廷後生意也沒有起色，只能靠當年幫助過的猶太人資助生活。他在1974年去世，享年67歲，成為唯一一個得以安葬在耶路撒冷錫安山的前納粹黨成員。

《舒特拉的名單》

(圖片來源：Schindler‘s List FB）

在他死後，這段故事被湯姆·肯尼利（Thomas Keneally）寫成暢銷小說《舒特拉方舟》（Schindler’s Ark），後來更被史提芬·史匹堡（Steven Spielberg)拍成電影《舒特拉的名單》（Schindler’s List）。

電影在1993年上映後取得重大成功，拿下奧斯卡最佳電影、最佳導演等大獎，在電影史上名留青史。電影在民間引起重大迴響，成為成立大屠殺真相基金（Shoah Foudnation）的契機，成功收集了超過五萬段生還者的片段。史匹柏指，《舒特拉的名單》開啟了讓人們看見納粹大屠殺的機會，是他一生中拍過的最重要的電影。